Militarul Forțelor pentru Operații Speciale cu cele mai multe misiuni în Afganistan, pe B1 TV. Detalii despre război și momentul care îi va rămâne mereu întipărit în minte: „Dacă ai greșit, plătești!” (VIDEO)

Armata României și-a încheiat misiunea în Afganistan, în cea mai lungă, complexă și importantă operație militară pe care a desfășurat-o în afara granițelor după Al Doilea Război Mondial, după cum a descris-o comandantul suprem al Forțelor Armate, președintele Klaus Iohannis, la ceremonia de la Arcul de Triumf din Capitală.

În direct pe B1 TV, luptătorul Forțelor pentru Operații Speciale cu cele mai multe misiuni în Afganistan a oferit detalii despre război și a explicat ce l-a motivat să continue, mărturisind că probabil primul contact cu inamicul este momentul care îi va rămâne mereu întipărit în minte.

„Am opt misiuni în teatrul de operații Afganistan. Totul a început cu introducerea Forțelor pentru Operații Speciale pe data de 1 aprilie 2006 în teatrul de operații și s-a încheiat în acest an, când ultimul detașament de Forțe pentru Operații Speciale, din care am făcut parte, a încheiat misiunea și am ajuns cu toții bine acasă”, a declarat militarul.

Întrebat ce l-a determinat să meargă în a doua misiune după ce a încheiat-o pe prima, el a explicat: „Familia Forțelor pentru Operații Speciale necesită timp, se construiește destul de dificil. Cursul de absolvire, cursul de calificare, practic, a durat undeva la 12 luni. Pentru a-ți aprofunda cunoștințele și tot ceea ce ai învățat în acest curs este nevoie să participi în teatrele de operații. Pentru noi, ca militari ai Forțelor pentru Operații Speciale, a te pregăti înseamnă obligatoriu să participi și la misiunile care într-adevăr acoperă și nevoile din teatrele de operații, respectiv misiunile cu risc ridicat.

„Nu sunt misiuni ușoare, Forțele pentru Operații Speciale execută misiunile cu risc ridicat, de aceea amprenta noastră în teatrul de operații nu a fost foarte mare, dar vă pot spune că suntem undeva la 3% din Forțele Armate și am executat 29 de rotații în teatrul de operații Afganistan. Am rotit undeva la 1.600 de militari, Forțe pentru Operații Speciale, cât și forțe care au venit în sprijinul nostru”, a adăugat luptătorul.

Întrebat ce a însemnat pentru el acest cumul de misiuni, militarul a afirmat: „Să știți că fiecare misiune a avut provocarea ei, nu putem spune că au fost două misiuni asemănătoare. Provocările în teatrele de operații sunt diferite, în același timp necesită efort din partea noastră, a operatorilor, cât și efort din partea structurilor care ne sprijină. Să nu uităm că acolo nu este vorba doar de noi, operatorii, care executăm misiunile, sunt o mulțime de forțe care ne sprijină să executăm aceste misiuni. Aceste misiuni au fost executate alături de partenerul nostru strategic american și, nu în ultimul rând, cu partenerii NATO. A fost destul de dificil, am început executând misiuni la o scară mai mică și misiuni mai puțin dificile, dar cu timpul, odată câștigată încrederea în fața partenerului, am desfășurat misiuni umăr la umăr cu Forțele speciale ale partenerilor americani și ale membrilor NATO”.

Referitor la episodul care i-a rămas în memorie, el a spus: „Operatorul de Forțe Speciale se pregătește mereu pentru momentul când se va întâlni cu inamicul, practic primul duel de foc, cum îi spunem noi. Probabil, acela va rămâne întipărit în memoria mea în permanență, primul contact cu inamicul, primul schimb de focuri, când deja nu mai există antrenament, nu mai există doar un demonstrativ sau doar o clasă, practic este realitatea – dacă ai greșit, plătești!”.