Ministerul Culturii și Turismului din Turcia a efectuat o scufundare la epava Lundy

Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a făcut o scufundare comemorativă la epava Lundy, la 27 de metri adâncime, în Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli. Parte a strâmtorii Çanakkale (Dardanele), parcul istoric subacvatic Gallipoli este poziționat la punctul de întâlnire al mărilor Egee și Marmara, captivând atenția scafandrilor din întreaga lume asupra comorilor sale subacvatice.

Ministrul Ersoy, care se afla la Çanakkale pentru a participa la evenimentele Festivalului Rutei Culturale din Troia, s-a scufundat în epava Lundy, la 27 de metri adâncime, în golful Suvla, împreună cu İsmail Kaşdemir, șeful Sitului Istoric Gallipoli al Războaielor Gallipoli. Epava uriașă are 188 de tone și deși s-a scufundat în anul 1915 este aproape în starea inițială. Ministrul Ersoy a spus: „De când am deschis anul trecut centrul de scufundări cu Președinția Sitului Istoric Çanakkale Wars Gallipoli, foarte mulți turiști internaționali au venit să facă scufundări în Çanakkale și sperăm că aceste cifre vor crește și mai mult anul viitor. Astăzi am făcut o scufundare istorică în golful Suvla, unde există epava Lundy, o navă construită în 1904, scufundată aici. Ceea ce este inedit este că și-a păstrat forma inițială până în prezent, încât poți avea senzația că mergi pe navă.”

Navele de război care s-au scufundat în urmă cu 107 ani pe istorica peninsulă Gallipoli, unde au avut loc războaiele Dardanelelor, își întâmpină vizitatorii în „Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli”. Epavele epice din Çanakkale, care oferă multe povești, fac acum parte din primul parc subacvatic cu tema Primului Război Mondial.

Despre Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli

Sub conducerea Ministerului Culturii și Turismului, lucrările la proiectul Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli au început în 2017 de către Direcția Sitului Istoric Gallipoli pentru a face din Çanakkale unul dintre cele mai importante centre turistice de scufundări din lume. În 2019, a fost semnat un protocol de susținere a proiectelor între Președinție și Agenția de Dezvoltare South Marmara. Centrul de Cercetare TÜBİTAK Marmara a început studiile de teren ale proiectului sub consultanța Departamentului de Conservare a Relicvelor Culturale Subacvatice al Universității din Istanbul. În urma unor studii de inventariere care au durat doi ani, a fost creată o destinație care permite scufundări pe o suprafață de 150 de kilometri.

Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli, punctul de întâlnire al mărilor Egee și Marmara și care atrage atenția lumii datorită comorilor sale subacvatice, este deschis din 2 octombrie 2021 și dezvăluie istoria de sub apă din vremuri de mult trecute.

Pietre prețioase ascunse sub apă

Primul punct de scufundări din Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli este cuirasatul britanic „HMS Majestic”, cu lungimea de 120 de metri, scufundat de submarinul german U-21 în largul coastei Seddülbahir la 27 mai 1915. Obuze de artilerie neexplodate și praful de pușcă de pe nava scufundată la o adâncime de 24 de metri atrag atenția iubitorilor de scufundări.

Andrea Massena, care și-a luat numele de la unul dintre mareșalii importanți ai Revoluției Franceze, și nava scufundată Seghalien care a plecat în ultima sa misiune cu ei, așteaptă vizita iubitorilor de scufundări la o adâncime de 5-7 metri în Golful lui Ertugrul. Navele, care încă își păstrează forma inițială, creează impresia că timpul s-a oprit sub mare.

Și navele Helles Barges, care au fost folosite pentru a procura provizii în timpul debarcărilor din Çanakkale și au jucat un rol eficient în debarcarea a mii de soldați în Çanakkale, se întâlnesc și cu vizitatorii lor în Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli.

Istoria unică subacvatică

În Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli pot fi văzute: epave din Golful Tekke (Plaja W), șlepuri Arıburnu, șlepuri Small Bone, Arıburnu Lash Ship, epava Lundy, epavele HMS Louis, S.S Milo și Tuzla. De asemenea, situate la o adâncime de 10 metri în Golful Akbaş, submarinele Mania Network, care au oprit zeci de submarine în timpul războaielor de la Çanakkale, atrag atenţia vizitatorilor lor prin frumusețea istorică unică.

În plus, tot în Parcul Istoric Subacvatic Gallipoli, nava britanică HMS Triumph, care s-a scufundat în apă cu cei 73 de angajați pe 25 mai 1915, își așteaptă vizitatorii la o adâncime de 70 de metri în zona Kabatepe.

Recifele Bebek, care aduc împreună sute de specii de viețuitoare marine, sunt locul în care cometa Halley a fost văzută pentru prima dată în istorie. Recifele sunt situate la granițele Parcului Istoric Subacvatic Gallipoli.

Proiectul Parcului Istoric Subacvatic Gallipoli este un proiect care a început cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la Bătăliile de la Gallipoli. În paralel, epavele din Dardanele și Marea Egee, care au rămas din Primul Război Mondial și au importanță istorică, au fost localizate folosind cele mai noi tehnologii. Proiectul este, în acest sens, unul de cercetare subacvatică în derulare, care își propune să ajute la protejarea epavelor din Bătălia de la Gallipoli pentru generațiile următoare.

Direcția Sitului Istoric Gallipoli a fost înființată în 2014 pentru a proteja zona în care a avut loc Bătălia de la Gallipoli și pentru a informa generațiile următoare cu privire la Bătăliile de la Gallipoli. Fiind cea mai bine conservată zonă de luptă, a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Nu doar că se păstrează urmele bătăliei de pe uscat, dar în 2017 a fost lansată o acțiune care urmărește localizarea și deschiderea epavelor scufundate în timpul Bătăliei de la Gallipoli pentru a putea fi vizitate.

Atunci când cineva se gândește la Çanakkale, se gândește la lupta istorică care a avut loc pe pământul din Peninsula Gallipoli în timpul Primului Război Mondial. Totuși, deși unul dintre cele mai importante evenimente marine din Primul Război Mondial a avut loc în Çanakkale, bătălia este cunoscuă de foarte puțini oameni. Majoritatea oamenilor nu au acces la aceste monumente de război, care au înghețate în adâncurile apelor în momentul în care lupta a luat sfârșit. Acum, toate epavele sunt moștenire culturală subacvatică în adâncurile mării.

Direcția Sitului Istoric Gallipoli are hărți 3D și aplicații 3D care surprind epavele navelor, pentru a putea fi astfel accesibile tuturor vizitatorilor, nu doar celor care se scufundă pentru a le vedea.

