Cultura din România este din nou subiectul unui scandal. În timp ce Ministerul Culturii și-a exprimat intenția de a desființa Institutul Național al Patrimoniului (INP), reprezentanții instituției în pericol spun că nu genul acesta de măsuri ar trebui adoptate în încercarea de a se face economie.

Ce resposabilității are Institutul Național al Patrimoniului și cine ar urma să le preia

Institutul Național al Patrimoniului funcționează din 1990 și este responsabil de protejarea și coordonarea proiectelor de restaurare a monumentelor istorice de pe întreg teritoriul țării. Angajații instituției sunt specialiști în diverse domenii, de la arhitectură, la arheologie și istorie.

Hotărârea Ministerului Culturii de a desființa INP ar afecta mai mult de 200 de angajați. În prezent, peste 60% se tem că și-ar putea pierde locul de muncă, iar alți 30% iau în considerarea demisia, potrivit Observator News.

și-ar dori ca responsabilității Institului să fie preluate de o structură internă, însă inițiativa nu a fost privită cu ochi buni. Angajații instituției au aflat planurile Ministerului din presă, ca la o săptămână distanță, reprezentanții structurii Guvernului să confirme speculațiile.

„Este o afirmație regretabilă, nu ni s-a adus niciun argument care să justifice actul de desființare. Mai ales economică. Nu de aici se pot face economii. INP-ul nu are niciun motiv să fie desființat. Inovăm și aducem softuri care să ajute atât muzeele, cât și pe Ministerul Culturii”, a declarat directorul INP, Marius Streinu.

Ce procent din PIB-ul țării se duce către cultură

Pentru a împiedica acest demers, mai multe ONG-uri și instituții au lansat o petiție care a strâns deja mii de semnături.

„Nu se poate face austeritate tot de la cultură, care are un procent rizibil din – 0,07%, adică 1,4 miliarde de lei, ar trebui desființate 100 de ministere ale culturii în total ca să rezolvăm problema deficitului”, a spus sindicalistul Liviu Iancu.

La ce riscuri va fi supusă România dacă Ministerul Culturii desființează Institutul Patrimoniului

Odată desființat INP-ul, România va fi expusă la numeroase riscuri în ceea ce privește colaborarea cu organizații mondiale sau sprijinul Uniunii Europene. UNESCO ar putea decide să pună stop parteneriatului cu țara noastră, ceea ce înseamnă că protecția patrimoniului va depinde de decizii politice. Pe de altă parte, România ar putea pierde zeci de milioane de euro din proiecte europene și riscă să acumuleze penalizări de sute de milioane de euro dacă afectează desfășurarea proiectelor deja asumate în .

„Ordinul Arhitecților din România a primit cu oarecare îngrijorare această veste, nu pot să ascund lucrul ăsta. Nu arhitectura instituțională cauzează problemele financiare cu care se confruntă România”, a explicat vicepreședintele OAR, Cristian Blidariu.

De asemenea, România riscă să repete istoria, atunci când, în lipsa unei instituții responsabile de protejarea patrimoniului, au fost lăsate să dispară numeroase monumente de valoare.