Ministerul Educaţiei a dat publicității programele pentru simularea examenelor naționale pe care le vor susține, în acest an, elevii de clasa a VIII-a și cei din anii terminali de liceu.
Programele pentru organizarea simulăriilor la examenele naţionale au fost finalizate și date publicității de Ministerul Educației. Probele la simulare vor fi susținute de elevii din anii terminali ai ciclurilor gimnaziale și liceale. Este vorba despre cei care vor susține, în vară, Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul.
„Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor naţionale. Simulările organizate la nivel naţional se vor desfăşura conform calendarelor specifice”, a anunțat Ministerul într-un comunicat de presă.
Conform calendarului stabilit de Minister, simulările se vor derula astfel:
Programele aferente Simulării Examenelor Naționale pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului, de aici
Ministerul Educației a precizat că disciplinele la care se vor susține probe pentru simularea Evaluării Naționale, în anul școlar 2025 – 2026 sunt:
Trebuie spus că proba la limba şi literatura maternă este susținută doar de elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.
Examenul de Evaluare Naţională pentru absolvenții de clasa a VIII-a este programat să se desfășoare în perioada 22-26 iunie.
La examenul de bacalaureat din 2026, elevii care au finalizat studiile liceale vor susține mai multe probe la o serie de discipline stabilite de Ministerul Educației. Acestea sunt următoarele:
Proba la limba şi literatura maternă este susținută de elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale
Prima sesiune a examenului de Balacaureat este programată să se desfășoare în intervalul 29 iunie-3 iulie 2026.