Adrian Teampău
11 feb. 2026, 14:56
Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
Sursa Foto: Freepik
Ministerul Educaţiei a dat publicității programele pentru simularea examenelor naționale pe care le vor susține, în acest an, elevii de clasa a VIII-a și cei din anii terminali de liceu.

Anunț de la Ministerul Educației

Programele pentru organizarea simulăriilor la examenele naţionale au fost finalizate și date publicității de Ministerul Educației. Probele la simulare vor fi susținute de elevii din anii terminali ai ciclurilor gimnaziale și liceale. Este vorba despre cei care vor susține, în vară, Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul.

„Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor naţionale. Simulările organizate la nivel naţional se vor desfăşura conform calendarelor specifice”, a anunțat Ministerul într-un comunicat de presă.

Conform calendarului stabilit de Minister, simulările se vor derula astfel:

  • în perioada 16-18 martie 2026 – probele scrise pentru simulare Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a;
  • în perioada 23-26 martie 2026 – probele scrise pentru simulare la examenul de Bacalaureat.

Programele aferente Simulării Examenelor Naționale pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului, de aici

Disciplinele la care se organizează simulările

Ministerul Educației a precizat că disciplinele la care se vor susține probe pentru simularea Evaluării Naționale, în anul școlar 2025 – 2026 sunt:

  • limba şi literatura română;
  • limba şi literatura maternă;
  • matematică.

Trebuie spus că proba la limba şi literatura maternă este susținută doar de elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Examenul de Evaluare Naţională pentru absolvenții de clasa a VIII-a este programat să se desfășoare în perioada 22-26 iunie.

Ministerul Educației a prezetat disciplinele pentru Bac

La examenul de bacalaureat din 2026, elevii care au finalizat studiile liceale vor susține mai multe probe la o serie de discipline stabilite de Ministerul Educației. Acestea sunt următoarele:

  • limba şi literatura română;
  • limba şi literatura maternă;
  • matematică;
  • istorie;
  • fizică;
  • chimie;
  • biologie;
  • informatică;
  • geografie;
  • logică;
  • argumentare şi comunicare;
  • psihologie;
  • economie;
  • sociologie;
  • filosofie.

Proba la limba şi literatura maternă este susținută de elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale

Prima sesiune a examenului de Balacaureat este programată să se desfășoare în intervalul 29 iunie-3 iulie 2026.

