Programele actualizate de învățământ pentru liceu introduc, după două decenii, noi materii pentru fiecare profil.

Ce noi materii vor studia de anul viitor elevii de liceu

Începând cu anul viitor, o parte dintre elevii de liceu vor studia, printre altele, și gramatica și aritmetica. De asemenea, își propune să le dezvolte și abilități mai practice tinerilor. Tocmai din acest motiv, vor trebui să demonstreze prin experimente însușirea unor cunoștințe teoretice.

La unele profile de liceu, „Limba și literatura română” va presupune și gramatică predată. Scopul este sprijinirea celor care nu reușesc să scrie și să vorbească corect limba lor maternă. Când vine vorba de disciplinele exacte, aritmetica este una dintre materiile care își face loc în noile programe, pentru a-i ajuta pe cei care încă au probleme la înțelegerea calculelor simple.

De asemenea, textele din manualele de istorie vor trebui să nu mai conțină pasajele naționaliste și să prezinte, cât mai obiectiv posibil, evenimente și momente istorice, relatează Știrile ProTV.

Ce idei de experimente au fost înaintate profesorilor de liceu

Cei 1.500 de consultanți ai programei propuse pentru liceu au încercat să asigure pregătirea elevilor în opt direcții, înainte de a părăsi băncile școlii. Dintre ele fac parte și alfabetizarea, cunoașterea a două limbi străine, doar prima, în profunzime, adaptarea la mediul digital și la funcționarea în societate.

Prioritar este, însă, domeniul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică). Fenomenele științifice nu mai pot doar să le fie explicate elevilor, motiv pentru care specialiștii au gândit o serie de experimente ce pot fi făcute în clasă. Așa, profesorii nu vor mai putea da vina pe lipsa laboratoarelor de chimie, fizică și biologie pentru faptul că nu îi ajută pe tineri să înțeleagă și experimental anumite procese.

La biologie, ajutându-se de sare, săpun și , liceenii vor extrage ADN-ul unei banane, fruct care are 60% din gene comune cu omul. Se vor folosi de spuma produsă dintr-o lămâie pentru a produce curent electric. Vor măsura electroliții din sucul aceluiași fruct și vor produce flăcări de diverse culorile, sub supravegherea strictă a profesorilor.