B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri

Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri

Elena Boruz
07 oct. 2025, 14:28
Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a anunțat Ministerul Educației
  2. Cod roșu în cinci județe din țară și în București
  3. Ce trebuie să facă oamenii pentru a fi în siguranță

UPDATE: Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a anunțat că toate școlile și grădinițele din București vor fi închise miercuri, tot pe fondul avertizărilor de vreme extremă. Acesta a transmis că principala preocupare a autorităților e „să ne asigurăm că populația nu va fi supusă unui pericol”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că miercuri, 8 octombrie, se va suspenda activitatea școlară în mai multe instituții de învățământ din patru județe din țară.

Mai exact, este vorba despre județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Dacă în primă fază, a fost vorba doar de județul Constanța, vreme instabilă și ploile abundente au făcut ca această decizie să vizeze încă trei județe.

Ce a anunțat Ministerul Educației

„Din informațiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare județene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Constanța și Ialomița, Călărași, Giurgiu”, afirmă Ministerul Educației, conform agerpres.

Conform aceleiași surse, orele pierdute se vor recupera, iar de stabilirea datei la care se va întâmpla acest lucru se vor ocupa consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică.

Cod roșu în cinci județe din țară și în București

Meteorologii au actualizat marți avertizările de vreme severă, aria afectată de fenomene extreme fiind extinsă. Astfel, începând de marți seară, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și cantități mari de apă în mai multe județe din sud-estul României.

Avertizarea vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde se așteaptă ploi din belșug.

Ce trebuie să facă oamenii pentru a fi în siguranță

  • Amânarea activităților în aer liber, mai ales în intervalele în care se anunță averse torențiale, vijelii sau descărcări electrice frecvente;
  • Închiderea ferestrelor și fixarea obiectelor ușoare de pe balcoane sau din curți, care pot fi luate de vânt și pot produce accidente;
  • Evitarea zonelor cu copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau construcții instabile, care pot fi doborâte de rafalele puternice;
  • Curățarea rigolelor, burlanelor și șanțurilor pentru a facilita scurgerea apei și a preveni inundațiile locale;
  • Evitarea traversării cursurilor de apă sau a zonelor inundate, deoarece nivelul apei poate crește brusc, punând în pericol viața celor care încearcă să treacă.
Tags:
Citește și...
Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
Eveniment
Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
Economic
Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
Eveniment
Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă
Eveniment
Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă
Toate școlile și grădinițele vor fi închise, miercuri, în București și Ilfov din cauza Codului roșu de furtuni. Primarul interimar al Capitalei: „Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede” (VIDEO)
Eveniment
Toate școlile și grădinițele vor fi închise, miercuri, în București și Ilfov din cauza Codului roșu de furtuni. Primarul interimar al Capitalei: „Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede” (VIDEO)
Un șofer a mituit cu zeci de mii de lei un fals polițist pentru a scăpa de un dosar penal
Eveniment
Un șofer a mituit cu zeci de mii de lei un fals polițist pentru a scăpa de un dosar penal
Situație halucinantă la Buftea: Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Cu cine l-a comparat preotul: „Poate vine un președinte”
Eveniment
Situație halucinantă la Buftea: Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Cu cine l-a comparat preotul: „Poate vine un președinte”
Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
Eveniment
Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
Eveniment
Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
Eveniment
Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
Ultima oră
17:26 - Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
17:13 - Politicile guvernamentale de austeritate aduc sărăcie. Românii nu mai fac față scumpirilor
17:00 - Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
16:44 - Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
16:38 - Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
16:24 - Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
15:58 - Culiță Sterp, din nou în genunchi! Daniela Iliescu a rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit: „De ziua ei, am mai cerut-o o dată, ca să fiu sigur”
15:58 - Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
15:54 - Sorin Bontea: „Am 11 chitare și 0 răbdare”. Dezvăluirile juratului de la Masterchef despre pasiunea lui secretă și… cum îl ceartă soția
15:33 - Rugăciunea zilei de marți. Ce să rostești pentru iertare