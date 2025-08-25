B1 Inregistrari!
Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă

Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 08:18
Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că legislația va fi modificată, astfel încât medicii angajați în spitalele publice să-și facă contractele cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) prioritar în mediul public, așa încât aceștia să nu-și mai poată direcționa pacienții de la stat la privat.

Cuprins

  • Ce a spus Rogobete despre schimbarea legii ce-i vizează pe medici
  • Ce a spus Rogobete despre pacienții coasigurați

Ce a spus Rogobete despre schimbarea legii ce-i vizează pe medici

„Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, își face contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deși am computer tomograf, deși am RMN, deși am echipamente de ultimă generație în care investim fonduri europene importante și buget de stat important, pacienții nu beneficiază de ele și sunt trimiși la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deși el este angajat al spitalului public.

Prin modificarea legislativă, care apare săptămâna viitoare, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public își face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public și suplimentar, dacă dorește, după program, sigur că poate deconta servicii și în mediul privat”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ce a spus Rogobete despre pacienții coasigurați

Ministrul Sănătății a precizat apoi că toate persoanele fără venit beneficiază de pachetul minimal de bază, pe care îl oferă medicul de familie.

De asemenea, Rogobete a vorbit și despre mai multe categorii de coasigurați.

„În primul rând, toți pacienții care se află în programele naționale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament și de investigații și servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Discutăm aici despre o altă categorie importantă de oameni și aici mă refer la coasigurați, căci acolo este discuția, și în interiorul acestei categorii de coasigurați există un procent majoritar de persoane care sunt încadrate în programele naționale de boli cronice, deci care vor beneficia de servicii, diagnostice și tratament indiferent dacă sunt sau nu asigurați, pe de-o parte.

Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate s-a extins termenul. Acum două săptămâni, în ședința de guvern am extins termenul pentru 1 ianuarie 2026, deci practic încă o categorie importantă de oameni, de pacienți vor beneficia de toate serviciile indiferent dacă sunt sau nu coasigurați.

Mai important decât orice este că toate persoanele fără venit beneficiază totuși de pachetul minimal de bază, pe care îl oferă medicul de familie. Deci investigațiile de bază la medicul de familie vor putea fi făcute și de către persoanele neasigurate, dacă acestea sunt parte din programele naționale – și majoritatea sunt – vor fi tratate și vor beneficia de tratament în continuare”, a explicat Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

Recent, ministrul a mai anunțat schimbări în modul de selecție a conducerilor de spitale, precum și noi reguli de transparență în unitățile medicale. În total, ministrul a anunțat „peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare”.

