Cu ocazia Zilei Naționale a , ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a transmis un mesaj sectorului cultural și întregii țări, subliniind că arta, patrimoniul și creativitatea reprezintă temelia identității naționale și puterea unei „noi uniri” pentru viitor.

Puterea culturii și viziunea pentru viitor

„De 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri, doresc întregului sector cultural al României puterea și inspirația unei noi uniri – în viziune și efort pentru viitor. Cultura este rădăcina identității noastre, iar transformarea ei în bine depinde de curajul nostru de a colabora, de a inova și de a crede în valoarea pe care o arătăm lumii. Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”, a transmis Ministrul Culturii, conform Agerpres.

El vede în România un spațiu al memoriei, al creativității și al diversității care ne definește: un loc în care fiecare limbă vorbită, fiecare baladă sau poezie, fiecare dans sau port transmis din generație în generație, fiecare clopot de biserică, frescă, cetate, castel sau sit arheologic amintesc că românii sunt, în mod profund, mai asemănători decât diferiți.

Cultura, temelia identității naționale

Ministrul subliniază rolul fundamental al culturii în coeziunea socială și identitatea națională.

„Cultura este însăși temelia pe care se așează identitatea unei națiuni. Este forța tăcută care ne susține în momentele de incertitudine, ne aduce împreună când totul pare fragmentat și care ne reamintește, mereu, de valorile în care credem. Astăzi celebrăm o Românie care are puterea de a se regăsi, de a crea, de a coopera”, a declarat acesta.

Recunoștință și apreciere pentru cei care contribuie la viața culturală

Demeter Andras Istvan a transmis mulțumiri și recunoștință tuturor celor care contribuie la cultura românească.

„Transmit, cu acest prilej, aprecierea și recunoștința mea tuturor celor care, prin #artă, #patrimoniu, #cercetare, #educație sau #meșteșug, contribuie la conturarea unei Românii culturale puternice, deschise și relevante. La mulți ani celor care clădesc această țară prin #cultură. La mulți ani cetățenilor români din țară și de pretutindeni! La mulți ani, România!”, a încheiat ministrul.