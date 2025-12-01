B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”

Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”

Selen Osmanoglu
01 dec. 2025, 11:32
Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”
Andras Demeter (UDMR), ministrul Culturii. Sursa foto: Demeter András István / Facebook
Cuprins
  1. Puterea culturii și viziunea pentru viitor
  2. Cultura, temelia identității naționale
  3. Recunoștință și apreciere pentru cei care contribuie la viața culturală

Cu ocazia Zilei Naționale a României, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a transmis un mesaj sectorului cultural și întregii țări, subliniind că arta, patrimoniul și creativitatea reprezintă temelia identității naționale și puterea unei „noi uniri” pentru viitor.

Puterea culturii și viziunea pentru viitor

„De 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri, doresc întregului sector cultural al României puterea și inspirația unei noi uniri – în viziune și efort pentru viitor. Cultura este rădăcina identității noastre, iar transformarea ei în bine depinde de curajul nostru de a colabora, de a inova și de a crede în valoarea pe care o arătăm lumii. Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”, a transmis Ministrul Culturii, conform Agerpres.

El vede în România un spațiu al memoriei, al creativității și al diversității care ne definește: un loc în care fiecare limbă vorbită, fiecare baladă sau poezie, fiecare dans sau port transmis din generație în generație, fiecare clopot de biserică, frescă, cetate, castel sau sit arheologic amintesc că românii sunt, în mod profund, mai asemănători decât diferiți.

Cultura, temelia identității naționale

Ministrul subliniază rolul fundamental al culturii în coeziunea socială și identitatea națională.

„Cultura este însăși temelia pe care se așează identitatea unei națiuni. Este forța tăcută care ne susține în momentele de incertitudine, ne aduce împreună când totul pare fragmentat și care ne reamintește, mereu, de valorile în care credem. Astăzi celebrăm o Românie care are puterea de a se regăsi, de a crea, de a coopera”, a declarat acesta.

Recunoștință și apreciere pentru cei care contribuie la viața culturală

Demeter Andras Istvan a transmis mulțumiri și recunoștință tuturor celor care contribuie la cultura românească.

„Transmit, cu acest prilej, aprecierea și recunoștința mea tuturor celor care, prin #artă, #patrimoniu, #cercetare, #educație sau #meșteșug, contribuie la conturarea unei Românii culturale puternice, deschise și relevante. La mulți ani celor care clădesc această țară prin #cultură. La mulți ani cetățenilor români din țară și de pretutindeni! La mulți ani, România!”, a încheiat ministrul.

Tags:
Citește și...
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Eveniment
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)
Eveniment
A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)
CJ Ilfov oferă seniorilor aparate auditive gratuite, prin programul „Ilfov te aude”. Dumitrache: „Avem o tradiție de implementare a acestor programe sociale” (VIDEO, FOTO)
Eveniment
CJ Ilfov oferă seniorilor aparate auditive gratuite, prin programul „Ilfov te aude”. Dumitrache: „Avem o tradiție de implementare a acestor programe sociale” (VIDEO, FOTO)
Maia Sandu și Alexandru Munteanu, mesaje de 1 Decembrie: „La mulți ani tuturor românilor!”
Eveniment
Maia Sandu și Alexandru Munteanu, mesaje de 1 Decembrie: „La mulți ani tuturor românilor!”
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): Construim două ambulatorii vitale pentru locuitorii din Ilfov. Spitalul Județean e un spital modern (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): Construim două ambulatorii vitale pentru locuitorii din Ilfov. Spitalul Județean e un spital modern (VIDEO)
1 Decembrie: 107 ani de la Marea Unire. Lucruri mai puțin știute despre Ziua Națională a României
Eveniment
1 Decembrie: 107 ani de la Marea Unire. Lucruri mai puțin știute despre Ziua Națională a României
Nicușor Dan a decorat un veteran de război cu Ordinul ‘Virtutea Militară’ în grad de Cavaler
Eveniment
Nicușor Dan a decorat un veteran de război cu Ordinul ‘Virtutea Militară’ în grad de Cavaler
Directorul ANPC, avertisment pentru cetățeni. Ce spune despre lichidul roșiatic din ambalajele de carne
Eveniment
Directorul ANPC, avertisment pentru cetățeni. Ce spune despre lichidul roșiatic din ambalajele de carne
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Am reabilitat complet DJ 184. Investiția a fost de aproape 14 milioane de lei (VIDEO)
Eveniment
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Am reabilitat complet DJ 184. Investiția a fost de aproape 14 milioane de lei (VIDEO)
Ziua Națională a României. Iată care este programul paradelor și evenimentelor din țară
Eveniment
Ziua Națională a României. Iată care este programul paradelor și evenimentelor din țară
Catalin Drula
Ultima oră
12:58 - Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
12:57 - Corina Dănilă a lămurit motivele plecării de la PRO TV. A „săpat-o” Andreea Esca?
12:52 - Imagini cu iz penal la Alba Iulia. Suveraniștii au venit cu steaguri cu Zelea Codreanu
12:36 - Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală
12:27 - Cătălin Botezatu a explicat de ce n-a plecat definitiv din România: „E o lașitate”
12:14 - Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!”. Care este regretul acesteia
11:53 - Klaus Iohannis, absent de la orice paradă de 1 Decembrie. Nici măcar un mesaj nu a transmis
11:51 - Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
11:45 - Ozana Barabancea a slăbit zeci de kilograme în câteva luni: „Se poate!”. Care e secretul (FOTO)
11:27 - A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)