Ministrul Digitalizării: „De joi funcționează SEAP și de vineri și Ghișeul.ro”. Rolul cloudului guvernamental în funcționarea platformelor electronice ale statului român (VIDEO)

Bogdan Ivan (PSD), ministrul Digitalizării, a reacționat vineri, pentru B1 TV, în contextul în care mai multe platforme informatice ale statului român de câteva zile. Acesta a precizat că de joi funcționează SEAP și de vineri va merge și Ghișeul.ro. Ivan a mai susținut că astfel de incidente mai pot avea loc până când toate sistemele statului vor fi mutate în infrastructura de

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ivan, despre cloudul guvernamental și funcționarea Ghișeul.ro și SEAP

„N-aș folos neapărat acest termen de ”blocaj total”.

Ghișeul.ro și SEAP – a fost o pană de curent acum trei zile, care, dată fiind vechime sistemelor informatice, a adus la paralizarea acestora. S-a făcut back-up-ul lor și avantajul foarte mare este următorul: faptul că avem deja infrastructura de cloudul guvernamental pe care am cumpărat-o anul treuct și în care putem să migrăm în cea mai nouă tehnologie toate aceste baze de date vechi și nefuncționale. De ieri funcționează SEAP și de azi va funcționa și Ghișeul.ro.

Am făcut infrastructura de clodul guvernamental tocmai pentru faptul că aceste sisteme informatice ale României, sute de sisteme informatice, sunt făcute înultimii 20 de ani, cu tehnologii diferite, cu hardware diferit și care sunt foarte vulnerabile la orice fel de variație de energie sau atac cibernetic.

Avem făcut cloudul guvernamental, săptămâna trecută am lansat licitația pentru migrarea în cloudul guvernamental a 30 de baze de date – 180 de milioane de euro din bani europeni, cu zero lei presiune pe bugetul de stat. Dat fiind faptul că avem noi servere și clouldul guvernamental, am putut să migrăm toate aceste servicii. De ieri, în mai puțin de 48 de ore, a fost pus pe picioare SEAP-ul și funcționează, iar din după-amiaza aceasta va funcționa și ghișeul.ro. Există defecțiuni tehnice, ele se remediază în secunda 2”, a declarat ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, pentru B1 TV.