Iulia Petcu
17 feb. 2026, 08:36
Ministrul Energiei promite finalizarea modernizării Barajului Vidraru în primăvară. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook
Cuprins
  1. Când vor fi gata lucrările
  2. Ce soluții temporare sunt luate în calcul de autorități

Lucrările de modernizare ale Barajul Vidraru se apropie de un moment-cheie, autoritățile anunțând un calendar clar pentru finalizarea intervențiilor tehnice. Între timp, locuitorii din Curtea de Argeș se confruntă în continuare cu restricții privind consumul apei potabile.

Când vor fi gata lucrările

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că lucrările avansează conform planificării, termenul-limită pentru etapa principală fiind stabilit la finalul lunii martie.

„Lucrările se desfășoară conform graficului și s-au folosit inclusiv scafandri pentru a înlocui o parte din sistemele hidroenergetice ale lacului Vidraru, tocmai pentru a scurta perioada în care se fac aceste lucrări. La 31 martie ei au termen să termine lucrarea de bază, urmând ca, după 31 martie, odată cu venirea sezonului cald, să se ajungă la procesul de reumplere a lacului, care ar trebui să fie finalizat până la finalul anului. Este evident că, odată cu folosirea apei dintr-o gură superioară de captare, apa este deja decantată, va duce la o apă mult mai curată, care ajunge să intre în sistemul de distribuție a apei”, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Europa FM.

Autoritățile mizează pe faptul că noul sistem va îmbunătăți calitatea apei distribuite, odată cu reluarea umplerii lacului.

Ce soluții temporare sunt luate în calcul de autorități

Potrivit ministrului, administrația locală și parteneri privați au analizat variante provizorii pentru a gestiona criza apei potabile.

„Autoritățile locale, împreună cu niște companii private, au făcut mai multe studii. Dacă acea stație de epurare, care este depășită tehnologic de peste 50 de ani și poate să folosească doar apă care vine la o turbiditate de 50-60 NTU, în condițiile în care majoritatea stațiilor de epurare active astăzi în România pot să proceseze apă aflată la o mie de NTU, reprezintă cu adevărat o problemă și trebuie rezolvată. Cei care au atribuții să se ocupe de un subiect trebuie să se ocupe de el, nu să fie aruncat de la unii la alții”, a mai spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit Ziare.com. Mesajul indică o nevoie clară de investiții și responsabilitate instituțională.

Conform Direcției de Sănătate Publică, buletinele recente confirmă absența bacteriilor, însă mențin depășiri ale limitelor admise pentru alți indicatori. Turbiditatea ridicată, alături de depășiri ale concentrațiilor de fier și clor, determină menținerea restricțiilor pentru populație.

Astfel, apa poate fi utilizată doar în scopuri menajere și pentru igiena personală, fără a fi sigură pentru băut. Situația generează nemulțumiri locale, în contextul în care lucrările de la baraj sunt percepute ca fiind cauza indirectă a problemelor. Până la remedierea completă a situației, restricțiile rămân în vigoare, iar autoritățile monitorizează constant evoluția parametrilor.

