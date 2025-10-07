B1 Inregistrari!
Ministrul Mediului, în contextul alertelor meteo emise: „Vom da constant informații. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente"

Elena Boruz
07 oct. 2025, 13:14
Ministrul Mediului, în contextul alertelor meteo emise: „Vom da constant informații. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente"
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a oferit declarații, în contextul în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de vreme severă.

Ministrul a explicat că se află în permanentă legătură cu „autoritățile competente care trebuie să aibă intervenții și de prevenție, dar și de intervenție în momentul în care sunt astfel de inundații sau astfel de riscuri la inundații”.

Diana Buzoianu: „Sunt sute de oameni în momentul de față mobilizați pe teren cu utilajele aferente”

Buzoianu liniștește populația, afirmând că există persoane care se află pe teren în aceste momente și care lucrează pentru ca cetățenii să nu fie prea afectați.

De asemenea, ministra a subliniat că Ministerul Mediului și instituțiile din subordine sunt pregătite în măsura capacității și echipamentelor pe care le au.

„Am avut chiar astăzi un comitet pentru situații de urgență. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente care trebuie să aibă intervenții și de prevenție, dar și de intervenție în momentul în care sunt astfel de inundații sau astfel de riscuri la inundații. Constanța, de exemplu, are niște riscuri destul de mari de viituri în perioada următoare. Oamenii sunt mobilizați, am transmis absolut tuturor autorităților, prin aceste comitete, să aibă oamenii pe teren. Sunt sute de oameni în momentul de față mobilizați pe teren cu utilajele aferente. Suntem pregătiți în măsura capacității și echipamentelor pe care le avem. Sunt monitorizate toate lucrările de infrastructură împotriva inundațiilor în zonele cu risc de inundații”, a declarat Buzoianu, care a participat la a șasea ediție a Congresului European al Rangerilor, informează agerpres.

Mesajul ministrului Mediului pentru populație

Ministrul Mediului a sfătuit populația să evite deplasarea către zonele de risc  și să rămână, pe cât posibil, în case. De asemenea, Diana Buzoianu le-a transmis oamenilor să urmărească alertele care se vor emite.

„Absolut toată lumea care este în zonele respective este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână mai degrabă în afara zonelor sau să rămână în casă, să nu iasă în aceste perioade afară. Și să urmărească absolut toate alertele, pentru că vom da constant informații. ANM-ul, INHGA-ul, autoritățile din subordinea mediului vor transmite alerte”, a mai spus ministra Mediului.

