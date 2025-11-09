România face un pas decisiv spre depistarea timpurie a cancerului, prin inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat deschiderea oficială a centrului din cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”. Noul centru promite diagnostic rapid, tratament corect și șansa la viață pentru mii de pacienți.

Cum va ajuta noul centru la depistarea rapidă și precisă a cancerului

Într-o , Alexandru Rogobete a anunțat că noul centru va evalua pacienții pentru mai multe tipuri de cancer. El a precizat că evaluările vor include cancerul de sân, col uterin, colon, plămân și prostată, folosind tehnologii moderne de imagistică. Centrul utilizează metode minim invazive de diagnostic, menite să ofere pacienților un tratament rapid și o șansă reală la viață.

„Echipamentele necesare pentru realizarea examenelor de diagnostic, atât de laborator cât și de imagistică medicală, au fost achiziționate cu fonduri din bugetul Ministerului Sănătății, prin proiecte cu Banca Mondială și prin PNRR”, a declarat ministrul Sănătății.

Cum susține Rogobete dezvoltarea centrelor de prevenție și diagnostic precoce