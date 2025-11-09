România face un pas decisiv spre depistarea timpurie a cancerului, prin inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat deschiderea oficială a centrului din cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”. Noul centru promite diagnostic rapid, tratament corect și șansa la viață pentru mii de pacienți.
Într-o postare pe Facebook, Alexandru Rogobete a anunțat că noul centru va evalua pacienții pentru mai multe tipuri de cancer. El a precizat că evaluările vor include cancerul de sân, col uterin, colon, plămân și prostată, folosind tehnologii moderne de imagistică. Centrul utilizează metode minim invazive de diagnostic, menite să ofere pacienților un tratament rapid și o șansă reală la viață.
Alexandru Rogobete a transmis un mesaj de recunoștință conducerii Institutului Oncologic București pentru implicarea în realizarea Centrului de Screening Multiorgan. El a apreciat profesionalismul și dedicarea întregului personal medical care a contribuit la dezvoltarea acestui proiect important pentru sănătatea publică.
„Cred cu tărie că prevenția și diagnosticul precoce sunt cheia pentru reducerea mortalității prin cancer. Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara — pentru ca fiecare român să aibă acces egal la șansa de a trăi”, a mai precizat oficialul.