B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”

Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 17:11
Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
Sursa Foto: Facebook - Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Cum va ajuta noul centru la depistarea rapidă și precisă a cancerului
  2. Cum susține Rogobete dezvoltarea centrelor de prevenție și diagnostic precoce

România face un pas decisiv spre depistarea timpurie a cancerului, prin inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat deschiderea oficială a centrului din cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”. Noul centru promite diagnostic rapid, tratament corect și șansa la viață pentru mii de pacienți.

Cum va ajuta noul centru la depistarea rapidă și precisă a cancerului

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Rogobete a anunțat că noul centru va evalua pacienții pentru mai multe tipuri de cancer. El a precizat că evaluările vor include cancerul de sân, col uterin, colon, plămân și prostată, folosind tehnologii moderne de imagistică. Centrul utilizează metode minim invazive de diagnostic, menite să ofere pacienților un tratament rapid și o șansă reală la viață.

„Echipamentele necesare pentru realizarea examenelor de diagnostic, atât de laborator cât și de imagistică medicală, au fost achiziționate cu fonduri din bugetul Ministerului Sănătății, prin proiecte cu Banca Mondială și prin PNRR”, a declarat ministrul Sănătății.

Cum susține Rogobete dezvoltarea centrelor de prevenție și diagnostic precoce

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj de recunoștință conducerii Institutului Oncologic București pentru implicarea în realizarea Centrului de Screening Multiorgan. El a apreciat profesionalismul și dedicarea întregului personal medical care a contribuit la dezvoltarea acestui proiect important pentru sănătatea publică.

„Cred cu tărie că prevenția și diagnosticul precoce sunt cheia pentru reducerea mortalității prin cancer. Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara — pentru ca fiecare român să aibă acces egal la șansa de a trăi”, a mai precizat oficialul.

Tags:
Citește și...
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Eveniment
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
Eveniment
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
Eveniment
Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”
Eveniment
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”
Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
Eveniment
Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
Eveniment
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
Sicriul cu rămășitele ultimului domn al Moldovei a fost depus la Cotroceni. Ce reguli trebuie să respectele persoanele care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka
Eveniment
Sicriul cu rămășitele ultimului domn al Moldovei a fost depus la Cotroceni. Ce reguli trebuie să respectele persoanele care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka
Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon
Eveniment
Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon
Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin
Eveniment
Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin
Octavian Berceanu a reacționat după apariția numelui său în dosarul DNA. Cum a fost atras în schema lui Isăilă: „Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție”
Eveniment
Octavian Berceanu a reacționat după apariția numelui său în dosarul DNA. Cum a fost atras în schema lui Isăilă: „Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție”
Ultima oră
18:40 - Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
17:58 - Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
16:36 - Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
16:00 - Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
15:51 - Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
15:22 - Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
14:55 - Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”
14:19 - Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
13:23 - Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
12:44 - Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite