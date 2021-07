Ministrul Sănătății: Ne așteptăm ca tulpina Delta să devină predominantă în România

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a declarat, marți, că se așteaptă ca tulpina Covid-19 Delta să devină predominantă în România, cum s-a întâmplat în alte țări.

“Așa cum s-a întâmplat și în alte țări, unde tulpina Delta a devenit predominantă, și noi ne așteptăm ca tulpina Delta să devină predominantă. Problema cu tulpina Delta este gradul mai mare de infecțiozitate comparativ cu tulpina britanică sau cu tulpina originală.

Noi, inclusiv când am prevăzut măsurile de redeschidere a spitalelor COVID am solicitat spitalelor și direcțiilor de sănătate publică să vină și cu un plan de măsuri care vizează din nou creșterea numărului de paturi în spitalele mixte (Covid și non-Covid), paturi destinate asistenței medicale COVID, tocmai pentru a fi pregătiți pentru o recrudescență a cazurilor Covid. Am constatat că există circulaţie a tulpinii Delta, dar, trebuie să solicităm INSP dacă ea se şi corelează cu creşterea numărului de decese sau dacă există decese raportate”, a mai afirmat Mihăilă.

Până în prezent, a fost raportat un singur deces al unei persoane infectate cu tulpina Delta, o pacientă din judeţul Argeş. Pacienta era internată în Spitalul județean din Pitești, era nevaccinată, nu călătorise în afara țării și nici nu intrase în contact cu o persoană care a călătorit.