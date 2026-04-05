Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”

Ana Beatrice
05 apr. 2026, 22:25
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât de greu ar fi să fie convinși românii să se vaccineze din nou
  2. Ce spune Rogobete despre campania de vaccinare din pandemie

Țara noastră s-ar putea confrunta cu o provocare serioasă în cazul unei noi pandemii. Mai exact, ar fi dificil să convingă populația să accepte vaccinarea. Alexandru Rogobete admite că acest demers ar fi extrem de dificil și precizează că nu ar încerca să transmită el mesajul din postura de politician. În schimb, ar miza pe specialiști din domeniul medical, capabili să comunice clar și credibil beneficiile imunizării.

Declarația ministrului sănătății vine pe fondul unei realități deja evidente. În România, nivelul de încredere în vaccinuri rămâne scăzut.

Cât de greu ar fi să fie convinși românii să se vaccineze din nou

Ministrul Sănătăţii a vorbit duminică seară, la Antena 3, despre dificultatea de a convinge populația să se vaccineze în cazul unei noi pandemii. Alexandru Rogobete a recunoscut deschis că o astfel de misiune ar fi extrem de complicată, afirmând: „Mi-ar fi foarte greu”. El a explicat că provocările există deja și în prezent.

„Îmi este greu şi acum. La 3 ani distanţă, 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare. Uitaţi-vă ce se întâmplă la rujeolă. Uitaţi-vă la HPV ce se întâmplă. Mă rog, HPV a început să crească, dar vă spun ce n-aş face. N-aş fi eu cel care ar fi toată ziua la televizor să încurajeze vaccinarea. Aş apela la profesionişti în sănătate. Aş apela la doctori care prezintă încredere din punct de vedere medical, care au limbajul antrenat cu oamenii pentru a le explica ce înseamnă un act medical.”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ce spune Rogobete despre campania de vaccinare din pandemie

Ministrul Sănătăţii l-a criticat dur pe fostul premier Florin Cîţu. Acesta a acuzat modul în care a fost gestionată promovarea vaccinării în timpul pandemiei. Potrivit lui Rogobete, ceea ce s-a întâmplat atunci nu a fost o campanie reală de informare publică, ci mai degrabă o acțiune de imagine.

Mai mult, susține că accentul pus pe promovarea personală a liderilor politici a afectat grav încrederea oamenilor în vaccinuri. Ca efect direct, ministrul afirmă că interesul pentru vaccinare „s-a dus în cap”, iar în prezent tot mai puțini români mai cred în beneficiile imunizării.

Citește și...
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”
Eveniment
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
17:32 - Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”