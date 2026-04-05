Țara noastră s-ar putea confrunta cu o provocare serioasă în cazul unei noi pandemii. Mai exact, ar fi dificil să convingă populația să accepte vaccinarea. Alexandru Rogobete admite că acest demers ar fi extrem de dificil și precizează că nu ar încerca să transmită el mesajul din postura de politician. În schimb, ar miza pe specialiști din domeniul medical, capabili să comunice clar și credibil beneficiile imunizării. Declarația ministrului sănătății vine pe fondul unei realități deja evidente. În România, nivelul de încredere în rămâne scăzut.

Cât de greu ar fi să fie convinși românii să se vaccineze din nou

Ministrul Sănătăţii a vorbit duminică seară, la Antena 3, despre dificultatea de a convinge populația să se vaccineze în cazul unei noi pandemii. Alexandru Rogobete a recunoscut deschis că o astfel de misiune ar fi extrem de complicată, afirmând: „Mi-ar fi foarte greu”. El a explicat că provocările există deja și în prezent.

„Îmi este greu şi acum. La 3 ani distanţă, 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare. Uitaţi-vă ce se întâmplă la rujeolă. Uitaţi-vă la HPV ce se întâmplă. Mă rog, HPV a început să crească, dar vă spun ce n-aş face. N-aş fi eu cel care ar fi toată ziua la televizor să încurajeze vaccinarea. Aş apela la profesionişti în sănătate. Aş apela la doctori care prezintă încredere din punct de vedere medical, care au limbajul antrenat cu oamenii pentru a le explica ce înseamnă un act medical.”, a declarat .