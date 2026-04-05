Țara noastră s-ar putea confrunta cu o provocare serioasă în cazul unei noi pandemii. Mai exact, ar fi dificil să convingă populația să accepte vaccinarea. Alexandru Rogobete admite că acest demers ar fi extrem de dificil și precizează că nu ar încerca să transmită el mesajul din postura de politician. În schimb, ar miza pe specialiști din domeniul medical, capabili să comunice clar și credibil beneficiile imunizării.
Declarația ministrului sănătății vine pe fondul unei realități deja evidente. În România, nivelul de încredere în vaccinuri rămâne scăzut.
Ministrul Sănătăţii a vorbit duminică seară, la Antena 3, despre dificultatea de a convinge populația să se vaccineze în cazul unei noi pandemii. Alexandru Rogobete a recunoscut deschis că o astfel de misiune ar fi extrem de complicată, afirmând: „Mi-ar fi foarte greu”. El a explicat că provocările există deja și în prezent.
„Îmi este greu şi acum. La 3 ani distanţă, 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare. Uitaţi-vă ce se întâmplă la rujeolă. Uitaţi-vă la HPV ce se întâmplă. Mă rog, HPV a început să crească, dar vă spun ce n-aş face. N-aş fi eu cel care ar fi toată ziua la televizor să încurajeze vaccinarea. Aş apela la profesionişti în sănătate. Aş apela la doctori care prezintă încredere din punct de vedere medical, care au limbajul antrenat cu oamenii pentru a le explica ce înseamnă un act medical.”, a declarat Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătăţii l-a criticat dur pe fostul premier Florin Cîţu. Acesta a acuzat modul în care a fost gestionată promovarea vaccinării în timpul pandemiei. Potrivit lui Rogobete, ceea ce s-a întâmplat atunci nu a fost o campanie reală de informare publică, ci mai degrabă o acțiune de imagine.
Mai mult, susține că accentul pus pe promovarea personală a liderilor politici a afectat grav încrederea oamenilor în vaccinuri. Ca efect direct, ministrul afirmă că interesul pentru vaccinare „s-a dus în cap”, iar în prezent tot mai puțini români mai cred în beneficiile imunizării.