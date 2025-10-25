Ministrul Sănătății, Alexandru , a transmis un avertisment angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI): fără și unghii false. Acestea pot reprezenta surse de transmitere a bacteriilor către pacienți.

„Poate omorî un om”

„Vă dau un exemplu banal și o să fac și paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcție. Unghiile false și bijuteriile în ATI. Conform legislației actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale”, a spus Rogobete, conform Adevărul.

Odată cu această afirmație, personalul nemulțumit a inițiat o campanie pe rețelele de socializare intitulată „Nu renunțăm la verighetă”.

„A început și o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea și care se numește «Nu renunțăm la verighetă». Eu spun ferm: «Ba renunțați la verighetă sau plecați din ATI!». Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare și de transmitere”, a explicat ministrul.

Măsuri urgente

„În Germania se raportează de două ori mai multe infecții nosocomiale ca în România. Nu înseamnă că în România nu există, sau că noi suntem mai buni. Înseamnă că nu le raportăm. Îi încurajez pe toți (medicii – n.r.) și o spun și acum”, a spus Rogobete.

„Raportați infecțiile nosocomiale. Atunci când apare o infecție într-o unitate de terapie intensivă, raportați-o și luați măsuri! Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienți noi. Înseamnă că respecți un proces de dezinfecție, dacă doriți, mai accelerat, mai puternic”, a adăugat el.

Nerespectarea protocoalelor, problema principală

„Vedeți cum e cu infecțiile acestea nosocomiale… 20 de ani s-a tot discutat despre ele. Toată lumea constată: avem infecții nosocomiale, nu le raportăm, sau nu le raportăm suficient, sau le ascundem. Eu cred că a sosit momentul să acționăm proactiv pentru a le controla și pentru a le limita”, a declarat Rogobete.

„Niciunde în lumea asta nu există spitale unde există activitate chirurgicală – ATI, bloc operator – unde să nu existe infecții asociate activității medicale. Important este să le monitorizăm. Important este să le detectăm în timp util. Și aici s-au făcut investiții masive în 119 spitale din România cu bani din PNRR, unde au fost dezvoltate și extinse laboratoarele de microbiologie tocmai pentru a putea detecta în timp util germenul patogen. Problema la noi este alta. Problema este că nu se respectă protocoalele. Sigur, ele trebuie îmbunătățite”, a concluzionat ministrul.