Ministrul Tanczos Barna va aplica amenzi după controlul efectuat la Bolintin Vale / Va fi deschis inclusiv dosar penal

a efectuat un control împreună cu Garda de Mediu la Bolintin Vale, iar în urma celor sesizate pe teren a anunțat joi că va deschide dosar penal.

Barna a declarat că a identificat zeci de mii de kilograme de deșeuri arse ilegal, iar peste acțiunile comise nu va trece indiferent și va deschide chiar dosar penal, pedeapsa fiind între 3 şi 5 ani, scrie .

Dosare penale deschise pentru deșeurile arse de la Bolintin Vale

„În momentul de faţă, în această locaţie, toată activitatea economică din zonă se desfăşoară fără autorizaţie, este ilegală, toate deşeurile vor fi confiscate”, a fost reacția ministrului Mediului, Tanczos Barna, mai scrie sursa citată.

Acesta a adăugat că acțiunea de evaluare a activității a venit pe fondul unei serii mai mari de controale, amintind de acțiunea similară care s-a desfășurat săptămâna trecută în Sinteşti.

„Vom continua şi în celelalte judeţe din ţară, este nevoie de astfel de activităţi de forţă, pentru a opri arderea ilegală a deşeurilor, colectarea ilegală, valorificarea ilegală. Am modificat la începutul lunii aprilie legislaţia, am criminalizat, am transformat în infracţiune arderea deşeurilor şi îngroparea acestora. Au fost deschise peste 50 de dosare penale în baza acestei legislaţii, s-au aplicat amenzi în valoare de peste 3,5 milioane de lei, la unităţile administrativ teritoriale, la primării, la persoane fizice şi juridice”, a adăugat

Susținere din partea Ministerului de Interne

Tanczos Barna a ținut să precizeze că prezentele controale pe care le efectuează sunt susținute de Ministerul de Interne, care i-a oferit sprijin instituțional.

„Aceste procese trebuie duse până la capăt, trebuie să vină condamnările pentru aceste infracţiuni, pentru a opri acest fenomen care, la un moment dat, s-a generalizat şi, fără înăsprirea legislaţiei şi fără aceste controale, nu vom avea succes”, a mai spus ministrul Mediului.

Ce se întâmplă cu deșeurile arse

Ministrul Mediului a anunțat că deșeurile arse vor fi confiscate şi vor intra în circuit legal de sortare şi valorificare, în momentul confiscării intrând în proprietatea statului, care se va ocupa de reciclare.

„Nu există formă legală pentru aceste activităţi. Am venit, am constatat acest lucru, cantităţile vor fi confiscate şi recomand încă o dată persoanelor care s-au specializat în această activitate să obţină formele legale şi să desfăşoare activitate în mod legal.

Se vor confisca materialele şi va fi un prejudiciu pentru acea persoană fără doar şi poate. Se vor aplica amenzile de rigoare pentru activitate ilegală pe partea economică şi sper ca cei care s-au specializat în aceste activităţi să intre pe calea legalităţii şi să-şi autorizeze activitatea. (…) Trebuie să scoată autorizaţie pentru locaţie, trebuie să aibă terenul în proprietate sau în chirie, trebuie să autorizeze platforma, trebuie să betoneze platforma, etc. Sunt condiţiile legale pe care vecinii le au şi unde am văzut că există forme, deja, într-o anumită măsură, acolo ei deja ştiu”, a conchis Barna.