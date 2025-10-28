B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » CJ Ilfov, peste 1,2 miliarde de lei investiți în proiecte apă-canal. Mirabela Dumitrache a dezvăluit avantajele pe care le oferă Ilfovul (VIDEO)

CJ Ilfov, peste 1,2 miliarde de lei investiți în proiecte apă-canal. Mirabela Dumitrache a dezvăluit avantajele pe care le oferă Ilfovul (VIDEO)

Ana Maria
28 oct. 2025, 11:44
Sursa foto: Capotura video B1 TV
Cuprins
  1. Ce presupune infrastructura edilitară? Explicația dată de Mirabela Dumitrache
  2. Ce este esențial pentru fiecare locuitor
  3. Mirabela Dumitrache a spus cum a evoluat județul Ilfov în ultimii ani. De ce aleg bucureștenii să se mute aici

Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Alex Vlădescu, despre numeroasele proiecte de infrastructură de apă potabilă și canalizare din județul Ilfov.

Dumitrache a menționat că majoritatea acestor proiecte sunt susținute prin fonduri europene, subliniind rolul esențial al autorităților locale în atragerea acestor sume pentru modernizarea comunităților.

Ce presupune infrastructura edilitară? Explicația dată de Mirabela Dumitrache

Mirabela Dumitrache a explicat conceptul de „infrastructură edilitară” (rețele de apă și canalizare), ca fiind distinct de infrastructura rutieră.

“Cele mai mari proiecte, în general, în țara asta, din datele pe care noi le avem, sunt pe finanțare europeană. Este foarte important ca autoritățile locale, ca toate comunitățile să obțină, să strângă acești bani europeni pentru a pune în practică proiectele care să modernizeze comunitățile.

Mi-aș dori ca din discuția pe care o purtăm astăzi, cetățenii să înțeleagă, de fapt, într-un limbaj cât se poate de simplu, ceea ce-i interesează pe ei.

Ce înseamnă modernizarea unei comunități? Cu ce ajută aceste proiecte comunitățile, până la urmă? Haideți să vorbim puțin pe înțelesul tuturor despre ce înseamnă infrastructura edilitară. Pentru că avem o dată infrastructura rutieră, ne referim la asfalt, la drumuri bune, la drumuri modernizate și avem infrastructura edilitară, adică tot ce pune la punct modernizarea unei gospodării, unei case, unui bloc. Pentru că în Ilfov avem oameni care s-au mutat la casă, dar, în ultimii ani, sunt și construite foarte multe cartiere de blocuri.”, a declarat Mirabela Dumitrache.

Ce este esențial pentru fiecare locuitor

“Și atunci oamenii stau în Ilfov atât la casă, cât și la bloc. Pentru toți, însă, un lucru este esențial: să aibă aceste utilități, să aibă o rețea de canalizare, să aibă o rețea de apă potabilă. Fără ele, nu putem discuta de o comunitate modernă, de o comunitate care să facă față, mă refer aici la UAT – Unitatea Administrativ-Teritorială, în sine, pentru că comunitatea, până la urmă, este formată din tot ce înseamnă tehnic, infrastructura UAT-ului și apoi cetățenii care locuiesc aici.

Deci, fără aceste elemente cheie, fără rețea de apă, fără rățea de canalizare, noi nu putem vorbi de o comunitate adecvată anului 2025, până la urmă, în care oamenii să trăiască modern, cu toate utilitățile necesare.”, a mai explicat ea.

Purtătoarea de cuvânt a CJ Ilfov a mai menționat că județul a evoluat dintr-un sector agricol, într-o parte integrantă a regiunii București-Ilfov, devenind un mediu semi-urbanizat.

Mirabela Dumitrache a spus cum a evoluat județul Ilfov în ultimii ani. De ce aleg bucureștenii să se mute aici

Mirabela Dumitrache a prezentat și motivele pentru care bucureștenii se îndreaptă tot mai mult către județul Ilfov.

“Gândiți-vă că Ilfovul deja înseamnă regiunea București-Ilfov. Ilfovul nu mai este sectorul agricol Ilfov, pe care cu foarte mulți ani în urmă îl denumeau cei care veneau aici, cei care tranzitau acest județ. Deja vorbim de regiunea București-Ilfov. Când stai în Ilfov, nu stai la țară, de cel mai multe ori. Asta este ținta.

Este motivul pentru care și cei mai mulți orășeni, cei mai mulți cetățeni din Capitală au migrat spre acest județ Ilfov pentru că… V-ați gândit vreodată de ce au migrat, apropo?

Pentru că județul este locația care are așa puțin din toate, adică are și parte de oraș, are condiții moderne, are utilități, dar are și o parte, o zonă de verteață, ai și liniște, cumva, îmbini atât cotidianul din oraș, cât și liniștea, și zona, și relaxarea dintr-un județ de la marginea orașului.”, a mai adăugat purtătoarea de cuvânt.

Tags:
