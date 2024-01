Mircea Diaconu, despre cum a ajuns să fie candidat la prezidențiale: ”De-aia am ieșit, nu ca să ies președinte, nici nu mă vedeam în postura aia de prizonier!” (VIDEO)

Spre surpriza tuturor, pentru că nimeni nu l-ar fi văzut vreodată să abordeze o carieră în politică, , a fost europarlamentar și a candidat la Președinția României.

Invitat în podcastul realizat de Adrian Artene, Mircea Diaconu a dezvăluit că a devenit candidat la alegerile prezidențiale din 2020 în urma unei întâmplări, un ”accident” cum îl definește chiar el.

”Era făcut un drum curat ca domnul Iohannis să mai facă un mandat”

„Candidatura la prezidențiale fost ca un accident. Eram seara, se lansau, se trâmbițau, era pre-ziua pur și simplu lansării subiectului și mi-am dat seama că era o construcție care ducea la ce a dus. Invariabil, parcă era făcut un drum curat ca domnul Iohannis să mai facă un mandat și nu mi se pare normal și logica nu mi se părea normală și neconstituțională. Și atunci m-am enervat în seara aia și a doua zi m-am dus la Ateneul Român. Și am zis că vreau și eu să fac o conferință de presă pe treptele Ateneului. Și m-au lăsat. Am anunțat-o, a venit lumea și am zis vreau să candidez la prezidențiale”, și-a amintit momentele respective Mircea Diaconu.

Mircea Diaconu spune că a candidat ca independent, și nu ca propunere a unui partid politic, pentru că, inevitabil, orice președinte provenit din clasa politică va diviza țara în două.

„Am candidat ca independent ca să spun, atunci când lumea e atentă la subiectul ăsta, că e neconstituțional și este o fundătură ca președinții de partide să ajungă președinți de țară, pentru că automat se împartă țara în două, ai mei și ai tăi. De aia am ieșit. Ca să spun aceste lucruri, nu ca să ies președinte. Nici nu mă vedeam în postura aia de prizonier, practic.

În Constituție scrie foarte clar, foarte limpede, (că președintele – n.red.) este un mediator. Nu poți să fi mediator decât într-o stare de neutralitate și fără o gloată întreagă în spatele tău, care așteaptă de la tine să livrezi. Este o tâmpenie și de-aia am ieșit ca să spun aceste lucruri, nu ca să ies președinte.

”Societatea românească geme de oameni de foarte bună calitate”

Mircea Diaconu spune că ținta sa nu a fost chiar ocuparea fotoliului de la Cotroceni, ci deschiderea unei perspective pe care, până la el, alegătorul român nu a avut-o și deturnarea interesului de la politicieni carieriști, la oameni de adevărată valoare în societate.

”Am făcut un milion de voturi, dar nu asta e important. Important e că am vrut să deschid subiectul ăla și am senzația că totuși acum parcă se mișcă un pic de interes pe genul ăsta de subiect. Se vorbește măcar de posibili candidați din societatea românească, care geme de oameni de foarte bună calitate, și bine și normal ar fi ca un partid puternic sau două sau trei să-și ia un arbitru al luptei firești, politice între ei”, .