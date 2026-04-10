Acasa » Eveniment » Mircea Lucescu a plecat pentru ultima dată de pe Arena Națională. Astăzi nu spunem „ADIO”, spunem „MULȚUMIM!” (GALERIE FOTO/VIDEO)

Mircea Lucescu a plecat pentru ultima dată de pe Arena Națională. Astăzi nu spunem „ADIO”, spunem „MULȚUMIM!” (GALERIE FOTO/VIDEO)

Adrian A
10 apr. 2026, 12:18
Mircea Lucescu a plecat pentru ultima dată de pe Arena Națională. Astăzi nu spunem ADIO, spunem MULȚUMIM! (GALERIE FOTO/VIDEO)
sursa foto: Facebook/ FC Rapid﻿
Cuprins
  1. Ultima dată pe Arena Națională
  2. Fluierul final…

România a îmbrăcat în aceste zile haine de doliu. În liniștea apăsătoare a unei zile de despărțire, lumea fotbalului, și nu numai, l-a condus pe ultimul drum pe Mircea Lucescu cel care a fost mai mult decât un antrenor, a fost și rămâne un simbol al onoarei, demnității, muncii și a dedicării totale. A dat totul, dar nu pentru el, ci pentru milioane și milioane de oameni, pentru România, pentru cluburile pe care le-a antrenat. Pentru el, fotbalul nu a fost doar o meserie, a fost un mod de viață.

Ultima dată pe Arena Națională

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus două zile la Arena Națională, loc devenit altar al amintirilor și al nemuririi. Oameni simpli, foști jucători, rivali și prieteni au trecut în tăcere, cu ochii în lacrimi, pentru a-i aduce un ultim omagiu. S-au auzit și scandări de galerie, dar și pașii înceți și suspinele celor care l-au iubit și l-au respectat pe Mircea Lucescu. Multora dintre cei care îl plâng acum le-a schimbat viața, și tuturor le-a fost mai mult decât un antrenor.

Ore în șir, șiruri nesfârșite de oameni au trecut pe lângă sicriu. Nu a mai contat rivalitatea, nu a mai contat culoarea vreunui club. Pentru câteva zile, fotbalul a fost unul singur.

Și nu doar în România, ci în întreaga lume. Zeci de arene au amuțit pentru a-i omagia memoria celui care a fost unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii. Pe marile stadioane ale Europei, lumea s-a oprit pentru câteva clipe.

Fluierul final…

Mulți dintre cei care l-au omagiat nu l-au cunoscut personal. Și totuși, lacrimile lor au fost reale. Pentru că, timp de decenii, Mircea Lucescu a fost acolo, pe marginea terenului, în nopți europene, în victorii memorabile și înfrângeri dureroase, o prezență constantă într-o lume care se schimbă prea repede.

Astăzi, însă, Mircea Lucescu a ieșit pentru ultima dată de pe terenul de fotbal, pe care l-a iubit atât de mult. Locul pe care trăia cu adevărat. Dar și locul unde și-a dorit să moară.

Mircea Lucescu pleacă într-un moment în care fotbalul pare mai grăbit ca niciodată, dar lasă în urmă o moștenire care nu poate fi grăbită sau uitată. A fost parte din istoria unui sport, dar și din istoria milioanelor de oameni care au crescut cu numele lui.

Astăzi nu s-a încheiat o carieră, ci s-a născut o moștenire care e mai vie ca oricând.

Astăzi nu spunem ADIO!
Spunem MULȚUMIM!

