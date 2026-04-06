Acasa » Eveniment » Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat

Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat

Selen Osmanoglu
06 apr. 2026, 09:50
Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Fiul, alături de tată în momente dificile
  2. Complicații cardiace și agravare bruscă
  3. Istoric medical complicat
  4. Familia, alături de el
  5. Mesajul FRF

Mircea Lucescu rămâne internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar de Urgență București, unde medicii se confruntă cu o evoluție severă a stării sale. Fostul selecționer nu mai răspunde la tratament, iar prognosticul rămâne rezervat.

Fiul, alături de tată în momente dificile

Răzvan Lucescu a ajuns de urgență la București după partida echipei PAOK Salonic în Grecia pentru a fi alături de tatăl său, conform știripesurse.ro.

„E o situație grea, complicată. N-am mai multe. Sunt oamenii de acolo la spital care vă vor da toate informațiile. Eu oricum nu știu să vă explic”, a declarat fiul antrenorului.

Complicații cardiace și agravare bruscă

Duminică dimineață, starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit semnificativ din cauza mai multor episoade severe de aritmie cardiacă.

Medicii au intervenit de urgență, fiind necesară resuscitarea și transferul în secția de terapie intensivă. În prezent, pacientul este inconștient, iar lipsa de răspuns la tratament determină medicii să fie extrem de rezervați în privința evoluției.

Istoric medical complicat

Antrenorul, în vârstă de 80 de ani, are un istoric medical marcat de probleme cardiace și multiple stenturi montate anterior. Recent, după un episod de leșin în timpul unui cantonament la Mogoșoaia, medicii au decis implantarea unui defibrilator pentru reglarea ritmului cardiac.

Vineri, Mircea Lucescu a suferit un infarct chiar înainte de externare, fiind montat un stent coronarian. Cu toate că starea părea stabilizată ulterior, complicațiile apărute sâmbătă și duminică au schimbat radical situația.

Familia, alături de el

Membrii familiei au ajuns la spital pentru a-l sprijini. Soția antrenorului și fiul său au fost prezenți în mod constant, oferindu-i suport în aceste momente critice.

Mesajul FRF

Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj plin de emoție și solidaritate pentru Mircea Lucescu, după ce acesta a ajuns în stare gravă la spital, în comă indusă.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial”, a transmis FRF, pe pagina de Facebook.

„Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, a adăugat.

