Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, participă miercuri și joi la două reuniuni importante dedicate securității europene și euroatlantice. Oficialul român va fi prezent la Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene și la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO, ambele desfășurate la .

Sprijinul pentru Ucraina, temă centrală la Consiliul Afaceri Externe

Reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al UE va fi prezidată de Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, scrie Agerpres.

Pe agenda discuțiilor se află sprijinul militar acordat de Uniunea Europeană Ucrainei, cu accent pe cooperarea în materie de inovare în domeniul apărării. De asemenea, miniștrii vor analiza perspectivele în domeniul securității și apărării pentru anul în curs, în contextul provocărilor regionale și globale.

Reuniunea are loc într-un moment în care statele membre își coordonează eforturile pentru consolidarea capacităților de apărare și pentru susținerea Ucrainei pe termen lung.

Agenda NATO: descurajare, apărare și cooperare cu Ucraina

Joi, ministrul român al Apărării va participa la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre ale NATO.

Programul va include o întâlnire a Consiliului Nord-Atlantic (North Atlantic Council – NAC), în formatul miniștrilor Apărării, dedicată agendei de descurajare și apărare. Totodată, este prevăzută și o reuniune a Grupului de Contact pentru Ucraina și un dejun de lucru al Consiliului NATO-Ucraina.

Pe agenda reuniunii figurează și ceremonia de semnare a Scrisorii de intenție privind abordările multinaționale în domeniul navigabilității militare aeriene în context de criză sau conflict.

Întâlniri bilaterale la Bruxelles

În marja celor două reuniuni, Radu Miruță va avea întâlniri bilaterale cu oficiali ai NATO și ai Uniunii Europene, precum și cu omologi din state aliate.

Ministrul Apărării va fi însoțit la Bruxelles de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Moldovan.