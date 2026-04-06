Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea

Iulia Petcu
06 apr. 2026, 22:26
Imagine a Pământului surprinsă pe 5 aprilie, în a patra zi a misiunii Artemis II, din interiorul navei spațiale Orion. sursa: X/NASA
Cuprins
  1. Ce record au stabilit astronauții Artemis II
  2. Cum se desfășoară apropierea de Lună
  3. De ce este importantă această misiune pentru viitor

Astronauții misiunii Artemis II au ajuns la o distanță record față de Pământ, depășind limitele explorării umane stabilite în urmă cu peste cinci decenii. Zborul marchează o etapă importantă în planurile NASA de revenire pe Lună.

Ce record au stabilit astronauții Artemis II

Echipajul format din patru astronauți a depășit pragul de 400.000 de kilometri față de Terra, devenind cel mai îndepărtat echipaj uman din istorie. Performanța depășește recordul stabilit în 1970 de misiunea Apollo 13, cunoscută pentru situația critică din timpul zborului.

Astronauții Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman și Jeremy Hansen continuă să se îndepărteze, urmând să atingă aproximativ 406.778 de kilometri. Această distanță evidențiază progresul tehnologic și ambiția programului Artemis de a extinde limitele explorării spațiale.

Cum se desfășoară apropierea de Lună

Capsula Orion, lansată recent din Florida, a intrat deja în sfera de influență gravitațională a Lunii în a șasea zi de zbor. Traiectoria stabilită îi va duce pe astronauți deasupra părții îndepărtate, mai puțin explorate, a satelitului natural.

Survolul Lunii începe seara și se întinde pe durata mai multor ore, timp în care echipajul va ajunge la aproximativ 6.550 de kilometri de suprafață. Acest moment reprezintă unul dintre cele mai importante puncte ale întregii misiuni.

În timpul traversării părții nevăzute a Lunii, comunicațiile cu Pământul vor fi temporar întrerupte, deoarece satelitul blochează legătura cu rețeaua de antene NASA. Această etapă implică o coordonare atentă și autonomie ridicată din partea echipajului.

De ce este importantă această misiune pentru viitor

Misiunea Artemis II reprezintă primul zbor de test cu echipaj uman din cadrul programului Artemis, care urmărește revenirea oamenilor pe Lună în următorii ani. Proiectul are și o dimensiune strategică, în contextul competiției globale pentru explorarea spațiului, scrie HotNews.

Planurile includ construirea unei baze lunare și utilizarea acesteia ca punct de plecare pentru viitoare misiuni către Marte. Astfel, fiecare etapă a misiunii actuale contribuie la validarea tehnologiilor necesare pentru explorări mai îndepărtate.

