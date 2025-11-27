Concursul Miss Universe 2025, câștigat săptămâna trecută de Fatima Bosch din Mexic, se află în centrul unor scandaluri majore, după ce coproprietarii săi au fost implicați în acuzații grave de fraudă, trafic de droguri și arme.

Ce s-a întâmplat

Un tribunal thailandez a emis marți un mandat de arestare împotriva coproprietarei concursului, Anne Jakapong Jakrajutatip, pentru o presupusă fraudă de 930.000 de dolari. Jakapong ar fi convins un chirurg estetician să investească în grupul său JKN Global, care deține o parte din concurs, ascunzând informații importante, conform AFP.

Paralel, procuratura federală din Mexic a anunțat că Raul Rocha Cantu, celălalt coproprietar, face obiectul unei anchete pentru trafic de arme, droguri și combustibil.

Comunicatul Parchetului menționează că „se colectează informaţii cheie pentru a permite procuraturii federale să continue şi să aprofundeze această anchetă”.

Mass-media mexicană afirmă că Rocha Cantu se numără printre persoanele căutate de poliție și că ar exista legături presupuse între el și tatăl noii Miss Universe, Bernando Bosch, directorul companiei petroliere de stat Pemex. Bosch a negat însă orice legătură.

Controverse în timpul concursului

Ediția din 2025 a fost plină de evenimente neașteptate și scandaluri, printre care căderile candidatei și acuzații de fraudă electorală, respinse de organizatori.

La începutul lunii noiembrie, într-o reuniune de pregătire filmată care a devenit virală, prezentatorul concursului, Nawat Itsaragrisil, a numit-o pe Fatima Bosch „idioată”.

El i-a reproșat că nu a publicat pe rețelele sociale un videoclip promoțional despre Thailanda, țara organizatoare.

Furioasă, tânăra de 25 de ani a părăsit sala, urmată de câteva dintre colegele sale. Altercația a stârnit multe reacții în Mexic, inclusiv din partea președintei Claudia Sheinbaum, care a salutat reacția Fatimei.

Fatima Bosch, ținta criticilor

După victoria sa, Miss Mexic a declarat că a primit „insulte, atacuri și chiar amenințări cu moartea” în legătură cu suspiciunile privind legăturile dintre tatăl ei și concurs.

Cu toate acestea, tânăra a continuat să-și reprezinte țara cu mândrie. Ea a câștigat titlul și a adus o revanșă pentru criticile primite anterior.

Concursul a fost anterior deținut de Donald Trump. În 2022, grupul JKN Global al lui Jakapong a cumpărat Miss Universe pentru 20 milioane de dolari și a cedat jumătate din acțiuni grupului Legacy Holding USA al lui Rocha Cantu pentru 16 milioane de dolari.