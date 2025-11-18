Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)

Mitică Dragomir nu scapă de Marian Ceaușescu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a cerut ordin de protecție împotriva activistului, dar instanța a respins cererea.

Mitică Dragomir nu scapă de activistul Marian Ceaușescu

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au pronunțat astăzi, după o amânare de o zi, decizia în cazul lui Mitică Dragomir, care a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului cunoscut drept Marian Ceaușescu. Judecătorii au respins cererea privind emiterea ordinului de protecţie, ca neîntemeiată.

Protestatarul a și postat imediat după decizia magistraților.

„Rămăne la fel Ceausescu Marian îi va aduce aminte „BORFASULE, DA ,BĂ, BANII ÎNAPOI”! 3,3 miluoane de euro catre stat.

DUMITRU Dragomir (Mitică) nu primește ordinul de protecție pentru maximum prevăzut de lege, 1 an de zile si la 100 de metri cerut împotriva mea.”, scrie protestatarul.

De ce a cerut Dragomir ordin de protecție

Demersul din instanță a lui Mitică Dragomir vine după o serie de episoade tensionate între cei doi. Marian Ceaușescu este cunoscut pentru protestele sale la adresa politicienilor și a diverșilor inculpați din dosare de corupție, pe care îi așteaptă frecvent la intrarea în instanțe, filmând și transmitând în direct pe rețelele sociale.

Ultimele confruntări dintre Dragomir și Ceaușescu au avut loc chiar pe holurile instanțelor și în fața acestora, unde protestatarul l-a confruntat în repetate rânduri pe fostul șef al LPF, în contextul proceselor penale în care acesta a fost sau este implicat. Tensiunile dintre cei doi datează încă din 2022, când au existat și altercații fizice.

„Am făcut-o să nu greșesc eu, că poate îi dau cu vreo cărămidă în cap. Sunt bătrân și îmi pierd controlul. Începe să îmi fie frică de mine, nu de el, că sunt bătrân și îmi pierd controlul. Dacă instanța îi dă, bine, dacă nu, eu totuși am anunțat.”, a declarat Mitică Dragomir pentru jurnaliștii de la iamsport.ro