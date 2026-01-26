B1 Inregistrari!
Moarte suspectă în București. O doctoriță a fost găsită moartă în casă

Adrian A
26 ian. 2026, 12:02
Moarte suspectă în București. O doctoriță a fost găsită moartă în casă
Scene cutremurătoare într-un bloc din București. O doctoriță a fost decoperită moartă în apartament. Primele indicii arată o sinucidere, însă anchetatorii au și alte piste.

Doctoriță găsită moartă în casă în București

Descoperirea a fost făcută de către partenerul său de viață. Doctorița radiolog ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon. Iar, lângă femeie a fost găsit un bilet de adio. Informațiile de la fața locului conturează scena unei sinucideri, dar anchetatorii merg și pe pista unei crime atent pusă la punct.

Se pare că doctorița radiolog suferea de depresie. Ar fi luat și pastile înainte de acest gest extrem. Femeia era angajată la o clinică privată din București.

Numărul sinuciderilor, în creștere

Numărul sinuciderilor în Uniunea Europeană a crescut uşor în ultimii trei ani şi a ajuns la mai mult de 10 cazuri la 100 de mii de locuitori. România se situează spre mijlocul clasamentului realizat de Eurostat cu o cotă de aproape 9.

Cea mai gravă situaţie este în Slovenia, unde avem 18,3 sinucideri la 100.000 de locuitori. Urmează Lituania, Ungaria şi Belgia, ultima cu 15,4 cazuri.

La polul opus, cele mai puţine cote de sinucideri se înregistrează în statele sudice din zona mediteraneană. Vorbim de Cipru – 4,1, Grecia – 4,6 şi Malta – cu 5,2 cazuri la 100.000 de locuitori.

România este în jumătatea pozitivă a clasamentului, dacă putem spune aşa, pe locul 10, cu 8,9 cazuri la 100.000 de locuitori.

