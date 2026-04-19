Un nou volum de povestiri scris de Bruno Ștefan

Sociologul Bruno Ștefan, cunoscut mai ales pentru comentariile și analizele politice, este și un autor de proză scurtă. De curând, el și-a lansat un nou volum, intitulat „Moartea ascultă povești”. Cartea numără 25 de proze scurte, multe inspirate din situații de viață pe care autorul, așa cum mărturisește, le-a aflat de la cei care le-au trăit. Volumul a fost publicat la din Târgoviște.

Sociologucl își exprimă speranța că aceste povestiri vor ajunge să fie lecturate și cunoscute de un număr cât mai mare de oameni care, la rândul lor, să-i împărtășească alte situații care ar putea deveni noi povestiri. Drept care, face apel la toți cei care l-ar putea ajuta să-și ducă poveștile la un număr cât mai mare de cititori.

„Am publicat recent un volum de povestiri în care am scris despre diverse cazuri, evenimente, întâmplări sau personaje pe care le-am cunoscut, sau despre care mi-am imaginat. Vreau ca acest volum să ajungă să fie cunoscut de cât mai mulți oameni pe care eu nu îi cunosc, dar care ar putea rezona cu stilul meu, care mi-ar putea povesti cazuri mai interesante, care ar putea aduce ceva interesant în viața mea. De aceea vă rog să-l difuzați cât mai multor cunoscuți și prieteni de-ai dumneavoastră”, a afirmat Bruno Ștefan.

O carte scrisă cu multă empatie

Despre prozele lui Bruno Ștefan vorbește, într-o scurtă postfață, și jurnalista Georgeta Adam. Ea remarcă empatia autorului pentru personajele cărora le dă viață. De asemenea, remarcă felul în care este construit firul epic care transformă lectura într-o cursă captivantă:

„Prozele lui Bruno Ştefan sunt scrise cu o vizibilă empatie a autorului pentru personajele sale, mai ales cele din copilărie şi adolescență. Navigând dinspre realitate spre fantastic, atent la realitatea imediată, dar plonjând cu imaginația chiar şi în lumea de Dincolo, sociologul devenit scriitor surprinde citi- torul cu inedite incursiuni în lumea credinței (vezi povestirile dedicate schimnicilor de pe Muntele Athos).

Tehnica acumulării, frazarea amplă, surpriza construirii discursului epic a cărui cheie se ascunde în final, fac din lectură o adevărată cursă captivantă, plăcută. Vocația de prozator o dublează pe aceea de sociolog, care ar fi în stare să facă sondaje şi pe lumea cealaltă…”