Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai

Ana Maria
06 apr. 2026, 15:59
Sursa foto: Facebook / @Ministerul Apararii Nationale, Romania
Cuprins
  1. Mobilizare temporară în două județe. Cine participă la acest exercițiu
  2. Ce presupun, concret, activitățile MOBEX
  3. Mai sunt planificate și alte exerciții în 2026?

Mobilizare temporară în două județe. Ministerul Apărării Naționale a anunțat organizarea primului exercițiu MOBEX din acest an, care va avea loc între 11 și 15 mai, în județele Alba și Hunedoara. Acțiunea are ca scop verificarea modului în care populația, economia și teritoriul sunt pregătite pentru situații ce țin de apărarea națională.

Mobilizare temporară în două județe. Cine participă la acest exercițiu

Exercițiul este coordonat de Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, dar și cu autoritățile locale, instituțiile publice și operatorii economici implicați în domeniu.

Rezerviștii din cele două județe vor fi convocați oficial și vor participa, timp de o zi, la activități specifice de instruire.

Ce presupun, concret, activitățile MOBEX

Acest tip de exercițiu este organizat periodic și urmărește verificarea capacității de completare a unităților militare cu personal și echipamente, dar și îmbunătățirea colaborării dintre militarii activi și rezerviști.

În paralel, vor avea loc și evaluări ale autorităților locale, instituțiilor publice și operatorilor economici, în special în județul Alba, potrivit Știrile Pro TV.

Exerciții similare au fost organizate și în anii anteriori: în 2016 în Alba și în 2018 în Hunedoara, ca parte a programelor de pregătire națională.

Activitățile se desfășoară conform legislației în vigoare privind pregătirea pentru apărare, respectiv Legea nr. 477/2003 și Legea nr. 446/2006.

Rezerviștii vor primi ordine de chemare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar evaluările instituționale sunt coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Mai sunt planificate și alte exerciții în 2026?

În acest an sunt programate trei exerciții MOBEX: primul în Alba și Hunedoara (mai), al doilea în județele Neamț, Suceava și Botoșani (septembrie), iar al treilea în București și Ilfov (octombrie).

Reprezentanții MApN au transmis că aceste exerciții sunt de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune.

Pentru a evita dezinformarea şi răspândirea ştirilor false, subliniem că aceste activităţi au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune. Recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale”, a precizat MApN.

Citește și...
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Eveniment
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Eveniment
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Eveniment
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
Eveniment
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
Alertă! O minoră de 13 ani din București, dată dispărută. Cum arată Daria. A fost emis mesaj RO-Alert, poliția cere ajutorul populației (FOTO)
Eveniment
Alertă! O minoră de 13 ani din București, dată dispărută. Cum arată Daria. A fost emis mesaj RO-Alert, poliția cere ajutorul populației (FOTO)
Cum să păstrezi lalelele proaspete mai mult timp? Trucurile simple recomandate de florari
Eveniment
Cum să păstrezi lalelele proaspete mai mult timp? Trucurile simple recomandate de florari
Viața la bloc în 2026. Cine stabilește numărul persoanelor înscrise la întreținere. Legea este foarte clară
Eveniment
Viața la bloc în 2026. Cine stabilește numărul persoanelor înscrise la întreținere. Legea este foarte clară
Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
Eveniment
Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
Ouăle vopsite în Paște: riscuri, ingrediente și alternative naturale
Eveniment
Ouăle vopsite în Paște: riscuri, ingrediente și alternative naturale
