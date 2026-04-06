Mobilizare temporară în două județe. Ministerul Apărării Naționale a anunțat organizarea primului exercițiu MOBEX din acest an, care va avea loc între 11 și 15 mai, în județele Alba și Hunedoara. Acțiunea are ca scop verificarea modului în care populația, economia și teritoriul sunt pregătite pentru situații ce țin de apărarea națională.

Exercițiul este coordonat de , în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, dar și cu autoritățile locale, instituțiile publice și operatorii economici implicați în domeniu.

Rezerviștii din cele două județe vor fi convocați oficial și vor participa, timp de o zi, la activități specifice de instruire.

Ce presupun, concret, activitățile MOBEX

Acest tip de exercițiu este organizat periodic și urmărește verificarea capacității de completare a unităților militare cu personal și echipamente, dar și îmbunătățirea colaborării dintre militarii activi și rezerviști.

În paralel, vor avea loc și evaluări ale autorităților locale, instituțiilor publice și operatorilor economici, în special în județul Alba, potrivit

Exerciții similare au fost organizate și în anii anteriori: în 2016 în Alba și în 2018 în Hunedoara, ca parte a programelor de pregătire națională.

Activitățile se desfășoară conform legislației în vigoare privind pregătirea pentru apărare, respectiv Legea nr. 477/2003 și Legea nr. 446/2006.

Rezerviștii vor primi ordine de chemare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar evaluările instituționale sunt coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Mai sunt planificate și alte exerciții în 2026?

În acest an sunt programate trei exerciții MOBEX: primul în Alba și Hunedoara (mai), al doilea în județele Neamț, Suceava și Botoșani (septembrie), iar al treilea în București și Ilfov (octombrie).

Reprezentanții MApN au transmis că aceste exerciții sunt de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune.

„Pentru a evita dezinformarea şi răspândirea ştirilor false, subliniem că aceste activităţi au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune. Recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale”, a precizat MApN.