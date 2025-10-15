B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”

Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”

Ana Maria
15 oct. 2025, 19:42
Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: Nu este dat prea din scurt
Sursa foto: Facebook / @Ministerul Apararii Nationale, Romania
Cuprins
  1. De ce au fost chemați rezerviștii din București și Ilfov
  2. Mobilizarea rezerviștilor. Ce s-a întâmplat la unitățile militare
  3. Mobilizarea rezerviștilor. Ce riscă cei care nu se prezintă la chemare

Scandalul privind mobilizarea rezerviștilor a luat amploare după ce, zilele acestea, în Capitală și Ilfov s-au format cozi uriașe la unitățile militare. Aproximativ 10.000 de rezerviști au fost convocați la MOBEX B-IF-25,  cel mai amplu exercițiu de verificare a pregătirii fizice și psihologice.

Mulți dintre cei chemați susțin, însă, că ordinele au venit de pe o zi pe alta, fără explicații clare din partea Ministerului Apărării Naționale (MApN).

De ce au fost chemați rezerviștii din București și Ilfov

Exercițiul, care se desfășoară în perioada 12–20 octombrie, are rolul de a testa procedurile și reacția instituțiilor de apărare într-un scenariu de mobilizare. Potrivit MApN, nu este vorba despre o măsură de pregătire pentru război. Este vorba strict despre o simulare realistă a unui ordin de chemare.

Un oficial al Armatei României a explicat pentru Antena 3 CNN că „nu este dat prea din scurt. Noi, în cazul exerciţiului încercăm să simulăm cât mai mult o situaţie apropiată de cea reală. Într-o situaţie reală, ordinul de chemare la mobilizare specifică e de îndată. Deci, nu are un termen. (…). Pentru a putea simula o situaţie reală, acesta este termenul în care noi prevedem planificarea lui: 24 de ore”.

Mobilizarea rezerviștilor. Ce s-a întâmplat la unitățile militare

Rezerviștii s-au prezentat în număr mare, unii chiar cu acte medicale care justificau absența. Alții s-au plâns de informații greșite privind adresele poligoanelor. Unii au descoperit că „locurile de exercițiu” erau doar câmpuri goale.

„Nu ne-a spus nimic concret, am dat câteva detalii, ne-au luat măsuri de haine, vor să ne îmbrace frumos de data asta, că atunci când am făcut eu, ne-au îmbrăcat mai urât. (…). Mai ştiu să trag cu arma, ştiu să mai trag cu arma”, a declarat un rezervist.

O femeie care a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor de Interne (MAI), a fost înterbată cum i se pare acest exerciţiu.

„Normal, să spun că este normal să se întâmple lucrul ăsta. Dar, să sperăm că va fi bine pe viitor şi că nu vom merge cu gândul mai departe. Şi să fim pozitivi”, a răspuns femeia.

Mobilizarea rezerviștilor. Ce riscă cei care nu se prezintă la chemare

MApN reamintește că neprezentarea fără motive medicale poate atrage amenzi de până la 1.200 de lei.

„Exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25 a început!

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.
Rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov, care sunt convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, participă, timp de o zi, la activități specifice de pregătire”, a precizat MApN pe pagina de Facebook.
