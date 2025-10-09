Codul Muncii a fost modificat printr-un proiect de lege care a fost promulgat de președintele Nicușor Dan. Potrivit noilor , salariaţii care au în întreţinere copii cu grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de .

Modificare la Codul Muncii

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, joi, 9 octombrie, un proiect de lege care vine în sprijinul salariaților care au copii minori cu grad de handicap în întreținere. Actul normativ modifică Codul Muncii și permite lucrătorilor din această categorie să beneficieze de opt zile pe lună, de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. Nu se încadrează între beneficiarii legii cei care, prin natura muncii nu-și pot desfășura activitatea la domiciliu.

„Prin excepţie (…), salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr. 81/2018, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii”, prevede legea promulgată de Nicușor Dan.

În cazul salariaţilor care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar, pentru fiecare copil se mai acordă câte două zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Cine mai beneficiază de aceste prevederi

Noile prevederi din Codul Muncii se aplică și angajaților care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani.

Pentru a beneficia de aceste zile de muncă la domiciliu sau telemuncă, solicitanții trebuie să depună o cerere către angajator. Solicitarea va fi însoțită, după caz, de certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului, eliberat în condiţiile legii.