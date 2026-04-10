Cine stabilește numărul de persoane la întreținere și când poți plăti mai puțin

Flavia Codreanu
10 apr. 2026, 21:22
Cine stabilește numărul de persoane la întreținere și când poți plăti mai puțin
Cuprins
  1. Care sunt obligațiile proprietarilor privind modul în care se calculează întreținerea
  2. Ce interdicții are președintele asociației
  3. Cine poate fi scutit de la cheltuielile lunare

Modul în care se calculează cheltuielilor comune la bloc, provoacă mereu neînțelegeri între locatari, deși legislația prevede reguli clare pentru a evita orice abuz.

Care sunt obligațiile proprietarilor privind modul în care se calculează întreținerea

Conform Legii nr. 196/2018, proprietarii de apartamente au obligația de a informa asociația în scris despre orice modificare a numărului de locatari.

Această notificare trebuie făcută în termen de cel mult 10 zile de la producerea schimbării. Prevederea legală acoperă toate situațiile care modifică componența locatarilor: nașteri, căsătorii, decese, dar și cazurile în care sunt luate persoane în spațiu sau când locuința este ocupată de chiriași ori persoane cu contract de comodat.

Aceste date influențează direct modul de calcul al facturilor de apă sau salubritate, comunicarea trebuie făcută oficial președintelui, indiferent dacă schimbarea este temporară sau permanentă.

Ce interdicții are președintele asociației

Un aspect esențial pentru protecția proprietarilor este faptul că președintele asociației nu poate decide în mod arbitrar numărul persoanelor care locuiesc într-un apartament.

Legea interzice metodele subiective de estimare, cum ar fi observarea numărului de persoane care intră și ies din locuință sau calculul bazat pe consumul de apă.

O asociația poate folosi exclusiv informațiile declarate oficial și în scris de către proprietar.

Cine poate fi scutit de la cheltuielile lunare

Legea stabilește un prag minim de 15 zile pentru care locatarii pot solicita să nu plătească cheltuielile calculate pe număr de persoane.

Mai exact, dacă lipsești din apartament cel puțin jumătate de lună, ai dreptul să depui o cerere scrisă pentru a fi scos de la plata costurilor precum gunoiul sau apa, scrie Cancan.

Totodată, pentru cei care vin în vizită, comitetul executiv poate decide includerea lor la plată doar dacă aceștia locuiesc în imobil cel puțin 15 zile într-o lună. Acest sistem este conceput pentru a asigura echilibrul în modul în care se calculează listele de plată

