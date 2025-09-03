Alegerea nașilor a devenit o provocare pentru tot mai multe cupluri. Așa a luat naștere un grup de Facebook, unde zeci, dacă nu chiar sute de cupluri, își caută părinții spirituali. Această nouă metodă a prins mai ales în rândul cuplurilor cu un cerc restrâns de prieteni sau a românilor care au plecat în străinătate și a căror legături cu apropiații s-au slăbit în timp.

Cuprins:

Cum și-a găsit o tânără nași pe Facebook Ce recomandări au preoții pentru cuplurile în căutare de nași

Cum și-a găsit o tânără nași pe Facebook

Ana Maria este unul din cei peste 40.000 de membri ai grupului de Facebook unde românii în căutare de nași sau dornici să nășească postează anunțuri. Ea și partenerul ei și-au găsit părinții spirituali cu ajutorul platformei de socializare, iar anul viitor, este rândul lor să cunune un cuplu, întâlnit tot pe grupul de Facebook.

„Am pus un anunț și am zis: «Hai să vedem, să încercăm» și chiar am primit foarte multe mesaje. Nu mă așteptam și am dat peste o familie foarte frumoasă! Am căutat o familie tot din București, unde suntem și noi, ca să putem fi apropiați, să păstrăm legătura. A urmat și o întâlnire să vedem dacă rezonăm. Și cu soțul, și cu nașa. În câteva ore gata, au zis: «Putem să vă spunem fini?», «Da, gata!»”, a povestit Ana Maria, potrivit .

Ce recomandări au preoții pentru cuplurile în căutare de nași

Deși găsirea unor nași prin intermediul Facebook-ului a luat amploare, recomandă ca părinții spirituali să fie persoane apropiate cuplului care urmează să se cunune, o familie pe care proaspeții însurăței să o poate lua drept model.

„Părinții spirituali îi alegem noi, dragilor. Așadar căutați-vă nași din comunitatea voastră, nași cu care ați copilărit, cu care aveți valori comune, nași care reprezintă modele morale și sociale pentru ca familia dumneavoastră viitoare să nu sufere”, a spus Gabriel Cazacu, preot Mănăstirea Caşin, București.

Cu toate că numeroase cupluri au reușit să își găsească nași cu ajutorul grupului de pe Facebook, această metodă nu este privită cu ochi buni de toate persoanele.

„Am destule persoane apropiate pentru care să fac sugestia asta, nu mi-ar trebui un grup de Facebook. Am devenit mai parasociali, lumea nu mai are timp să își facă legături ca înainte. Dacă oamenii își găsesc perechea pe aplicațiile de dating, de ce nu și nașii pe Facebook?!”, a declarat o .