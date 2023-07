Moment de coșmar într-un parc de distracții din SUA. Opt persoane, atârnate cu capul în jos în carusel, ore întregi

Opt oameni au rămas atârnați cu capul în jos din SUA pentru mai bine de trei ore. Autoritățile investighează defecțiunea caruselului, care a impus pompierii să îi elibereze pe cei blocați în carusel. Momentele de groază au fost filmate de martorii de pe marginea caruselului.

Autoriățile din Wisconsin investighează modul în care cu capul în jos, la un festival în weeekendul de sărbători. Incidentul a avut loc duminică la festivalul Forest County din Crandon, un oraș de circa 1.700 de locuitori, conform observatornews.

Salvatorii care au răspuns unui apel conform căruia mai mulți pasageri au rămas blocați într-un roller coaster au găsit opt persoane cu capul în jos în hamurile de siguranță, informează un comunicat de presă. Conform sursei citate, caruselul s-a blocat „aproape de partea de sus a buclei, pasagerii fiind ținuți în poziție inversată de hamurile de siguranță”.

A day at Wisconsin’s Forest County festival turned terrifying when a ride trapped people upside down for nearly four hours. and have the story.

