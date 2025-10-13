B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)

Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)

Ana Maria
13 oct. 2025, 14:18
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el? (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Tiktok / @stefan.gireada
Cuprins
  1. Porc la LIDL. Cum a ajuns animalul în fața magazinului Lidl din Brașov
  2. Porc la LIDL. Cum au reacționat angajații și clienții Lidl când au văzut animalul în fața magazinului
  3. Momentul care a cucerit internetul. Ce a spus un client aflat în fața magazinului

Porc la Lidl, însă nu cărniță de purcel, ci chiar un porc adevărat și-a făcut apariția în fața magazinului. Un incident amuzant a avut loc în orașul Victoria, județul Brașov, săptămâna trecută, după ce un porc aflat în fața magazinului Lidl a atras toate privirile trecătorilor. Filmulețul cu momentul neobișnuit a fost publicat pe TikTok și a devenit rapid viral, strângând aproape două milioane de vizualizări.

Porc la LIDL. Cum a ajuns animalul în fața magazinului Lidl din Brașov

Animalul, curios și hotărât, s-a apropiat de ușile automate ale magazinului, încercând să intre. Din păcate pentru el, senzorul nu l-a detectat, iar accesul i-a fost refuzat. În tot acest timp, un cățel din apropiere lătra insistent, ca și cum ar fi încercat să-l gonească.

@stefan.gireadaDoar la Lidl aveti certitudinea ca exista carne proaspata!🐖♬ sunet original – La Ștefănie 🏚️

Porc la LIDL. Cum au reacționat angajații și clienții Lidl când au văzut animalul în fața magazinului

Clienții aflați la cumpărături s-au amuzat copios, în timp ce paznicul magazinului părea complet luat prin surprindere. Nedumerit, acesta a cerut indicații prin sistemul intern de comunicație, exclamând:

„Avem un porc aicea! Mă auziți? Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc. Un porc în față. Ce fac cu el?”, se aude bărbatul spunând în înregistrare.

În cele din urmă, agentul de pază a încercat să alunge animalul ridicând brațele, însă, porcul părea mai degrabă curios decât speriat.

Momentul care a cucerit internetul. Ce a spus un client aflat în fața magazinului

Un client aflat la fața locului, care venise la cumpărături, a povestit pentru publicația Salut, Făgăraș: „Nu ne așteptam să vedem un cumpărător atât de special astăzi în parcarea de la Lidl, dar clienții s-au amuzat și atmosfera a fost chiar distractivă”.

Momentul a generat multe comentarii amuzante. Alți clienți au făcut glume pe seama animalului, spunând că întodeauna carnea de porc este proaspătă la acest magazin.

Videoclipul cu „vizitatorul neobișnuit” a fost postat pe TikTok și a adunat aproape două milioane de vizualizări în doar câteva zile, devenind unul dintre cele mai populare clipuri virale din România în această perioadă.

Tags:
Citește și...
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Eveniment
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
Eveniment
Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Eveniment
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
Eveniment
Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica
Eveniment
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Eveniment
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Eveniment
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
Eveniment
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Eveniment
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Construcții Erbașu, lider în topul constructorilor de autostrăzi: Cine completează podiumul și care este stadiul lucrărilor de infrastructură
Eveniment
Construcții Erbașu, lider în topul constructorilor de autostrăzi: Cine completează podiumul și care este stadiul lucrărilor de infrastructură
Ultima oră
15:03 - Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
14:55 - Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei
14:50 - Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
14:31 - Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
14:25 - Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
14:17 - Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
13:55 - Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
13:50 - Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
13:49 - NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
13:17 - Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”