Porc la Lidl, însă nu cărniță de purcel, ci chiar un porc adevărat și-a făcut apariția în fața magazinului. Un incident amuzant a avut loc în orașul Victoria, județul Brașov, săptămâna trecută, după ce un porc aflat în fața magazinului Lidl a atras toate privirile trecătorilor. Filmulețul cu momentul neobișnuit a fost publicat pe și a devenit rapid viral, strângând aproape două milioane de vizualizări.

Porc la LIDL. Cum a ajuns animalul în fața magazinului Lidl din Brașov

Animalul, curios și hotărât, s-a apropiat de ușile automate ale magazinului, încercând să intre. Din păcate pentru el, senzorul nu l-a detectat, iar accesul i-a fost refuzat. În tot acest timp, un cățel din apropiere lătra insistent, ca și cum ar fi încercat să-l gonească.

Doar la Lidl aveti certitudinea ca exista carne proaspata!🐖

Porc la LIDL. Cum au reacționat angajații și clienții Lidl când au văzut animalul în fața magazinului

Clienții aflați la cumpărături s-au amuzat copios, în timp ce paznicul magazinului părea complet luat prin surprindere. Nedumerit, acesta a cerut indicații prin sistemul intern de comunicație, exclamând:

„Avem un porc aicea! Mă auziți? Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc. Un porc în față. Ce fac cu el?”, se aude bărbatul spunând în înregistrare.

În cele din urmă, agentul de pază a încercat să alunge animalul ridicând brațele, însă, porcul părea mai degrabă curios decât speriat.

Momentul care a cucerit internetul. Ce a spus un client aflat în fața magazinului

Un client aflat la fața locului, care venise la cumpărături, a povestit pentru publicația : „Nu ne așteptam să vedem un cumpărător atât de special astăzi în parcarea de la Lidl, dar clienții s-au amuzat și atmosfera a fost chiar distractivă”.

Momentul a generat multe comentarii amuzante. Alți clienți au făcut glume pe seama animalului, spunând că întodeauna carnea de porc este proaspătă la acest magazin.

Videoclipul cu „vizitatorul neobișnuit” a fost postat pe TikTok și a adunat aproape două milioane de vizualizări în doar câteva zile, devenind unul dintre cele mai populare clipuri virale din România în această perioadă.