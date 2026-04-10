Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a bătut crunt vânzătoarea unui magazin. S-a întâmplat pe 6 aprilie, seara, într-un minimarket din comuna ieșeană Mogoșești.
În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din magazin se vede cum individul se duce țintit la femeie, o înghesuie și începe s-o lovească cu pumnii în cap. Mai mulți bărbați aflați la cumpărături în magazin intervin și reușesc să-l oprească pe agresor, dar nu pentru mult timp. Acesta îi adresează câteva vorbe vânzătoarei, apoi începe s-o bată iar.
Victima, care are 43 de ani, a ajuns la spital cu răni la cap.
Conflictul ar fi pornit după ce individul ar fi cerut vânzătoarei acces la înregistrările camerelor de supraveghere, susținând că își pierduse portofelul, dar ea a refuzat, notează Ziarul de Iași.
Potrivit informațiilor din comunitate, bărbatul ar fi fost sub influența unor substanțe interzise și ar mai fi agresat o femeie în trecut.
Poliția spune că victima a fost informată că poate cere emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar a refuzat.
Individul a fost arestat preventiv într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.