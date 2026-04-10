Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a bătut crunt vânzătoarea unui magazin. S-a întâmplat pe 6 aprilie, seara, într-un minimarket din comuna ieșeană Mogoșești.

Femeia a ajuns la spital cu răni la cap

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din magazin se vede cum individul se duce țintit la femeie, o înghesuie și începe s-o lovească cu pumnii în cap. Mai mulți bărbați aflați la cumpărături în magazin intervin și reușesc să-l oprească pe agresor, dar nu pentru mult timp. Acesta îi adresează câteva vorbe vânzătoarei, apoi începe s-o bată iar.

Victima, care are 43 de ani, a ajuns la spital cu răni la cap.

De ce s-ar fi enervat bărbatul

Conflictul ar fi pornit după ce individul ar fi cerut vânzătoarei acces la înregistrările camerelor de supraveghere, susținând că își pierduse portofelul, dar ea a refuzat, notează

Potrivit informațiilor din comunitate, bărbatul ar fi fost sub influența unor substanțe interzise și ar mai fi agresat o femeie în trecut.

Poliția spune că victima a fost informată că poate cere emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar a refuzat.

Individul a fost arestat preventiv într-un dosar penal pentru lovire sau , amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.