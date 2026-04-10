Momentul în care o vânzătoare e snopită în bătaie de un bărbat, dintr-un motiv incredibil. Agresorul a fost arestat (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 20:43
Angajata unui magazin, snopită în bătaie de o brută. Sursă foto: Captură Video - Ziarul de Iași
Cuprins
  1. Femeia a ajuns la spital cu răni la cap
  2. De ce s-ar fi enervat bărbatul

Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a bătut crunt vânzătoarea unui magazin. S-a întâmplat pe 6 aprilie, seara, într-un minimarket din comuna ieșeană Mogoșești.

Femeia a ajuns la spital cu răni la cap

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din magazin se vede cum individul se duce țintit la femeie, o înghesuie și începe s-o lovească cu pumnii în cap. Mai mulți bărbați aflați la cumpărături în magazin intervin și reușesc să-l oprească pe agresor, dar nu pentru mult timp. Acesta îi adresează câteva vorbe vânzătoarei, apoi începe s-o bată iar.

Victima, care are 43 de ani, a ajuns la spital cu răni la cap.

De ce s-ar fi enervat bărbatul

Conflictul ar fi pornit după ce individul ar fi cerut vânzătoarei acces la înregistrările camerelor de supraveghere, susținând că își pierduse portofelul, dar ea a refuzat, notează Ziarul de Iași.

Potrivit informațiilor din comunitate, bărbatul ar fi fost sub influența unor substanțe interzise și ar mai fi agresat o femeie în trecut.

Poliția spune că victima a fost informată că poate cere emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar a refuzat.

Individul a fost arestat preventiv într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cazări la munte cu mai puțin de 100 de lei de persoană. De ce au rămas sute de locuri libere de Paște
Eveniment
Cazări la munte cu mai puțin de 100 de lei de persoană. De ce au rămas sute de locuri libere de Paște
Avantajele nebănuite ale vieții conjugale. Riscul de cancer scade pentru persoanele căsătorite (studiu)
Eveniment
Avantajele nebănuite ale vieții conjugale. Riscul de cancer scade pentru persoanele căsătorite (studiu)
STB introduce 25 de linii în noaptea de Înviere. Programul transportului în comun de Paște
Eveniment
STB introduce 25 de linii în noaptea de Înviere. Programul transportului în comun de Paște
Peste 10.000 de bucureșteni au semnat petiția împotriva scumpirilor la biletele de metrou
Eveniment
Peste 10.000 de bucureșteni au semnat petiția împotriva scumpirilor la biletele de metrou
Un băiat de origine română a devenit victima guvernului britanic. David nu poate intra în UK, deși s-a născut pe teritoriul britanic
Eveniment
Un băiat de origine română a devenit victima guvernului britanic. David nu poate intra în UK, deși s-a născut pe teritoriul britanic
Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
Eveniment
Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
Accident rutier grav pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș: șapte răniți, elicopter SMURD solicitat și plan roșu activat
Eveniment
Accident rutier grav pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș: șapte răniți, elicopter SMURD solicitat și plan roșu activat
Alertă în Munții Bucegi după ce un turist a rămas blocat pe traseu din cauza avalanșelor. Cum au intervenit salvamontiștii
Eveniment
Alertă în Munții Bucegi după ce un turist a rămas blocat pe traseu din cauza avalanșelor. Cum au intervenit salvamontiștii
Momente sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Gestul făcut de Răzvan Lucescu în biserică
Eveniment
Momente sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Gestul făcut de Răzvan Lucescu în biserică
Elevii revin în bănci după Paște, dar nu toți au același program. Când termină fiecare clasă cursurile în 2026
Eveniment
Elevii revin în bănci după Paște, dar nu toți au același program. Când termină fiecare clasă cursurile în 2026
Ultima oră
20:45 - Cazări la munte cu mai puțin de 100 de lei de persoană. De ce au rămas sute de locuri libere de Paște
20:39 - Iranul pune condiții înaintea negocierilor de pace cu SUA. Este așteptat răspunsul Casei Albe
20:10 - Anisia Gafton și Serghei vor deveni părinți: „Nu, nu suntem deloc speriați” (FOTO)
20:10 - Ce secrete ascunde una dintre cele mai mari comori ale antichității
20:02 - Netanyhu trage de timp în procesul de corupție. Premierul israelian cere amânarea audierilor
19:45 - Gigi Becali l-a sfătuit pe Răzvan Lucescu ce să facă pentru sufletul tatălui său: „Acum, numai el poate să-l ajute”
19:36 - Ramona Olaru a părăsit România de Paște. Vedeta a ales o destinație exotică alături de partenerul ei
19:33 - Avantajele nebănuite ale vieții conjugale. Riscul de cancer scade pentru persoanele căsătorite (studiu)
19:20 - Ce l-a impresionat cel mai tare pe Gigi Becali la Mircea Lucescu: „Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri… am rămas mască”
19:13 - Fermierii români vând laptele sub prețul pieței. Peste 1.500 de vaci au fost trimise la abator