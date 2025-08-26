B1 Inregistrari!
Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor". Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite"

Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”

Selen Osmanoglu
26 aug. 2025, 13:09
Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”
Sursa foto: Antena 1

Cunoscuta producătoare Mona Segall a vorbit despre cum s-a produs schimbarea juraților de la „Chefi la cuțite”, de la trei chefi la patru. Aceasta a mărturisit că nu a fost ușor.

„Mi-am dat seama că trebuie să îi avem pe toți patru”

Mona Segall a vorbit despre testul prin care au trecut chefii pentru a fi selectați.

„Cei patru șefi au făcut probe, pur și simplu am făcut probe în diverse formule și cu alți chefi în afară de ei. Probele s-au făcut cu câte trei chefi. Și pe urmă mi-am dat seama că trebuie să îi avem pe toți patru ca să poată să îmi iasă conținutul așa cum mi-l doresc și să fie o formulă de succes”, a declarat producătoarea.

„Și încet, încet le-a fost greu și lor în primele două sezoane, pentru că nu e așa ușor să-ți găsești personajul, să-ți găsești formulările, să începi să nu mai simți camera, să poți să-ți dai drumul, să fii tu însuți și să poți să te lupți pentru ceea ce îți dorești. Pentru că asta fac chefii: sunt orgolioși, sunt competitivi, se luptă și sunt niște copii mari. Și atunci când nu se mai gândesc la altceva decât la ceea ce le place lor să facă, atunci devin personaje de televiziune”, a adăugat aceasta.

„N-a fost niciodată o formulă de trei”

„N-a fost niciodată o formulă de trei pentru că tot timpul ne gândeam cum ar funcționa. Adică mai erau și alții în cărți și făceam un fel de algoritm și tot felul de presupuneri”, a spus Mona Segall, conform Cancan.

„Trei așa, trei așa, trei ăștia, trei ăștia, dar nu… Și până la urmă am ales crema. Și n-a fost niciodată o formulă de trei ca să fie al patrulea. Am convins lumea, pentru că nu a fost așa de ușor, am convins pe toată lumea că ne trebuie patru chefi. E aceeași emisiune, dar cu patru chefi de data asta”, a adăugat.

Muncă în echipă

„La Chefi la cuțite nu mai depun atât de multă muncă ca să iasă totul, pentru că eu am o echipă cu care lucrez de 20 de ani”, a mărturisit producătoarea.

Ea spune că poate lăsa oameni la filmare care să se ocupe de diferite aspecte.

„ Acum pot să las oameni la filmare, Roxana Paulică se ocupă de Chefi, Ioana Rogojinaru de restul lucrurilor. Am o echipă de casting foarte bună, am o echipă de documentare foarte bună. Sunt oameni care se ocupă. Eu sigur că urmăresc, eu fac castingul însă, adică merg în țară și caut fiecare concurent în parte și vorbesc față în față cu fiecare concurent în parte, pentru că altfel nu pot”, a adăugat.

