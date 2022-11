Morel Bolea, arestat pentru trafic de minori / Modelele sale au defilat în cea mai importantă unitate militară din Iași

Morel Bolea, cel care a fost acuzat de procurorii DIICOT că ar fi racolat minore și le-ar fi agresat sexual, a fost arestat. Acesta este în activitate încă de acum 22 de ani, de la începutul anilor 2000, iar de-a lungul anilor a avut contracte inclusiv cu agenția care se ocupă de combaterea infracțiunilor de care astăzi este acuzat, notează

Cinci tinere au depus plângere împotriva sa, însă surse din anchetă, citate de Antena 3, afirmă că este vorba despre zeci de victime. Se pare că bărbatul era mereu înconjurat de aceleași cinci femei care încurajau abuzurile lui și făceau să pară, în ochii proaspetelor fete racolate, că ceea ce se întâmplă este normal.

O fostă membră a organizației lui Morel Bolea a vorbit, pentru sursa citată, despre cum a fost violată, abuzată și umilită încă de când era minoră, de la vârsta de 15 ani: ”Identitatea mea era spulberată. Nu mai ştiam ce eram. Nu mai puteam să mă uit în oglindă. Mă uram pe deplin pentru ceea ce făcusem. Mă uitam la bărbaţi cu o frică incredibilă, cu o ură incredibilă. Voiam să mă sinucid”. Ascunsă în spatele numelui Maria, pentru a-i fi protejată identitatea, aceasta a vorbit despre tot ce a îndurat în Kasta Morelly.

A ajuns la agenția de modele Morelly în anul 2006, pe când avea 15 ani. Provenea dintr-o familie extrem de săracă şi i se promisese o viaţă de lux în lumina reflectoarelor. După 3 luni, totul s-a transformat într-un adevărat coșmar.

”După ce am făcut şedinţa fotografică, au început mângâierile. A început să mă mângâie pe fund, pe picioare, să mă îmbrăţişeze, să mă atingă. Într-o zi am ajuns la sediu şi m-a luat în bucătărie, m-a închis în bucătărie şi mi-a zis acum o să-mi faci… M-a pus să mă aşez pe scaun, şi-a scos… Şi-am făcut! Am tăcut şi am făcut! Mă învăţa cum să fac. Eram stâncă”, a povestit Maria, despre drama viații ei.

”M-a luat într-o zi şi îmi zice: astăzi este o zi specială pentru tine. Surpriza era că m-a luat de mânuţă, m-a dus în apartamentul unei fete de la organizație şi mi-am pierdut virginitatea cu el. Am făcut tot ca o marionetă, am închis ochii şi, în timpul actului, nu am deschis ochii. Am stat acolo încremenită şi l-am lăsat să-şi facă treaba”, a adăugat aceasta.

După un an de tortură și de chin, Maria a dezvăluit totul: ”Morel tot plin de el, cu banii în mână, vine şi spune: Uitaţi, doamnă! Vă dau banii ăştia ca să vă ajut, pentru că sunteţi săraci şi aveţi nevoie. Ăia erau banii mei, munciţi de mine şi el pretindea că sunt banii lui, că mie nu mi se cuvenea nici măcar un leu”, spune Maria.

Fata a fost profund marcată de cele întâmplate, așa că la 19 ani a ajuns pe mâna psihiatrului, pentru ca în următorii 11 ani să facă terapie.

Ce a transmis DIICOT pe 9 noiembrie, în ziua descinderilor

”La data de 09.11.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu polițiști din cadrul din cadrul B.C.C.O. Iași efectuează 5 percheziţii în municipiul Iași la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor persoane juridice într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași în anul 2021 ca urmare a declinării competenței de soluționare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași.

În cauză, s-a reținut faptul că, în perioada 2000-2016, mai multe persoane vătămate, minore la data comiterii faptelor, au fost recrutate prin intermediul unei organizații neguvernamentale și a unei agenții de modelling, înființate pe raza municipiului Iași, acestea fiind ulterior exploatate sexual, prin constrângere psihică (manipulare și abuz emoțional).

Precizăm că, până la acest moment, în urma cercetărilor, au fost identificate cinci persoane vătămate.

Activitatea beneficiază de sprijinul unei Organizații nonguvernamentale specializată în prevenirea și combaterea traficului de persoane. Persoanele vătămate au beneficiat de consiliere psihologică, precum și de toate drepturile și măsurile de protecție prevăzute de Codul de Procedură Penală.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție” arăta comunicatul DIICOT, care a fost completat ulterior astfel:

”În urma celor 5 percheziții domiciliare efectuate, organele de cercetare penală au identificat și ridicat sumele de 49.000 de euro, 51.000 de lei și 3.000 USD, 24 de telefoane mobile, 13 laptopuri, 19 carduri USB și 9 hard disk-uri externe precum și înscrisuri și alte documente de interes în cauză.

În cursul acestei zile a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile”.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Iași a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Iași și a dispus arestarea preventivă a inculpatului Morel Bolea pentru o perioadă de 30 de zile.

Morel Bolea și-a dus fotomodelele să defileze în cea mai importantă unitate militară din Iași

Morel Bolea, acuzat de foste membre ale organizației sale de abuzuri sexuale, și-a asociat imaginea cu cea a Armatei Române într-un eveniment desfășurat în anul 2021 în cea mai importantă unitate militară din Iași.

Asociația, aflatî în centrul unei investigații a procurorilor DIICOT Iași, a obținut acordul Ministerului Apărării pentru a organiza evenimentul Fashion Week 2021.

„A fost pusă la dispoziție fațada clădirii, care este un monument foarte cunoscut în Iași, și holul de la intrare. Nu este singurul eveniment desfășurat aici, au fost numeroase alte ocazii în care clădirea a fost deschisă publicului. Este unitate militară, dar partea deschisă publicului nu are interdicții de fotografiere sau filmare. De altfel, clădirea poate fi văzută și fotografiată de pe stradă oricând, nu există nicăieri panou cu fotografiatul interzis”, preciza generalul de brigadă Daniel Pop, la vremea respectivă. Acesta a adăugat că solicitarea pentru ca evenimentul să se desfășoare la Palatul Oștirii nu a fost depusă la Iași, ci la București, la Ministerul Apărării Naționale (MApN).