B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri

Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 18:51
Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Poliția din Constanța a luat urma hoților
  2. Dosar penal pentru profanare de mormite

Poliția din Constanța a deschis o anchetă după ce a fost sesizată în legătură cu profanarea și jefuirea mai multor morminte dintr-un cimitir din localitatea Cuza-Vodă.

Poliția din Constanța a luat urma hoților

Un caz macabru s-a petrecut într-un cimitir dintr-o localitate din județul Constanța, Cuza Vodă. Mai multe morminte din cimitirul local au fost deschise și profanate. Hoții au furat mai multe bunuri din sicrie, după cum a anunțat Poliția din Constanța. În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar autoritățile fac cercetări pentru depistarea hoților.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe morminte ar fi fost profanate, în cimitirul din localitatea Cuza Vodă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse şi din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri”, se arată într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ )Constanţa au transmis că autorii acestei infracțiuni au fost identificați și urmează să răspundă penal. Potrivit autorităților, ei ar fi pătruns în mai multe cripte şi ar fi furat diferite bunuri din sicrie.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse şi din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri”, au precizat oficialii IPJ Constanţa.

Dosar penal pentru profanare de mormite

Cazul este instrumentat de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia. Aceștia au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.

Poliția din Constanța urmează să stabilească cu exactitate cum s-a produs acest eveniment. De asemenea, se fac eforturi pentru identificarea și reținerea tuturor celor implicați. În funcție de concluziile anchetei, autoritățile judiciare vor dispune măsurile ce se impun în acest caz.

Tags:
Citește și...
Accident tragic pe pârtie. Doi schiori au murit într-o avalanșă în nordul Italiei
Eveniment
Accident tragic pe pârtie. Doi schiori au murit într-o avalanșă în nordul Italiei
Numărul beneficiarilor de pensii speciale, în creștere. Datele CNPP arată că magistrații sunt cei mai privilegiați
Eveniment
Numărul beneficiarilor de pensii speciale, în creștere. Datele CNPP arată că magistrații sunt cei mai privilegiați
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Eveniment
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Un nor de praf saharian se îndreaptă spre România. Cum afectează fenomenul sud-estul Europei
Eveniment
Un nor de praf saharian se îndreaptă spre România. Cum afectează fenomenul sud-estul Europei
Alertă la Galați după descoperirea unei grenade în fața gării. Cum au intervenit autoritățile
Eveniment
Alertă la Galați după descoperirea unei grenade în fața gării. Cum au intervenit autoritățile
Crimă șocantă în Dolj: Fost viceprimar ucis în propria casă. Cum au acționat autoritățile pentru prinderea suspectului (VIDEO)
Eveniment
Crimă șocantă în Dolj: Fost viceprimar ucis în propria casă. Cum au acționat autoritățile pentru prinderea suspectului (VIDEO)
Presiune uriașă pe echipele Salvamont din toată țara. Cum explică autoritățile creșterea apelurilor de urgență din munți
Eveniment
Presiune uriașă pe echipele Salvamont din toată țara. Cum explică autoritățile creșterea apelurilor de urgență din munți
Mecanismul de coasigurare 2026. Cum pot avea acces la servicii medicale românii fără asigurare de sănătate
Eveniment
Mecanismul de coasigurare 2026. Cum pot avea acces la servicii medicale românii fără asigurare de sănătate
Tragedie într-o localitate din Sibiu. Copil de șapte ani strivit de un balot de fân
Eveniment
Tragedie într-o localitate din Sibiu. Copil de șapte ani strivit de un balot de fân
Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026
Eveniment
Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026
Ultima oră
19:07 - Accident tragic pe pârtie. Doi schiori au murit într-o avalanșă în nordul Italiei
18:07 - Numărul beneficiarilor de pensii speciale, în creștere. Datele CNPP arată că magistrații sunt cei mai privilegiați
17:45 - Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
17:26 - Ucraina pusă să aștepte la intrarea în UE. Cererea de aderare naște dispute în blocul comunitar
16:56 - Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
16:02 - Ministerul Mediului vrea proceduri mai rapide pentru avizele de mediu. Ce schimbări anunță Diana Buzoianu pentru investitori
15:13 - Nicușor Dan merge la Washington pentru prima întâlnire a Consiliului de Pace. Ce rol va avea România la reuniunea inițiată de Donald Trump
14:37 - Un nor de praf saharian se îndreaptă spre România. Cum afectează fenomenul sud-estul Europei
14:07 - Alertă la Galați după descoperirea unei grenade în fața gării. Cum au intervenit autoritățile
13:29 - Crimă șocantă în Dolj: Fost viceprimar ucis în propria casă. Cum au acționat autoritățile pentru prinderea suspectului (VIDEO)