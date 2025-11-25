Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a explicat de ce piloții români și germani n-au reușit să doboare drona intrată azi în spațiul aerian al României. Aceasta în Vaslui. Totodată, Moșteanu a declarat că „Rusia nu are curaj să atace NATO”, dar trimite astfel de drone fără încărcătură în România și Polonia pentru că „ne provoacă, ne testează timpii și variantele de răspuns”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ministrul Apărării, despre înzestrarea Armatei

„Al 13-lea (incident) în care o dronă rusească intră în spațiul aerian al României. Din păcate, colegi nu au reușit s-o dea jos. Colegii de pe avioanele românești și colegii germani au încercat să facă acest lucru.

Mai avem mult de lucru la înzestrarea Armatei Române pentru a putea acoperi teritoriul României eficient și efectiv cu echipamente de apărare antiaeriană și cu radare performante. Vom mai face curând un pas.

Partenerii americani ne vor da un echipament folosit cu mult succes în Ucraina. Unul la noi, unul la polonezi. Și azi au spus că sunt în teste în continuare, împreună cu colegii noștri de la Minister, pentru a integra acele echipamente antidronă cu sistemele de comandă și control NATO. Vom mai avea un echipament important.

Ieri, în CSAT, am aprobat o operațune prin care mărim numărul de forțe în zona Dobrogea – și soldați, și echipamente. Dar în continuare vom avea aceste provocări”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Ce a spus Moșteanu despre incidentul cu drona de azi

Ministrul a afirmat apoi că și el și-ar fi dorit ca piloții să fi doborât drona azi. Ei au comanda de a doborî drona, comandă pe care o dă comandantul operațiunii. La fel s-a întâmplat și la incidentele precedente.

Dar „de aici încolo începe o alergătură cu niște avioane care merg sus și tare, care încearcă să prindă o dronă care zboară jos și încet. Piloții trebuie s-o prindă pe radarul avionului, să blocheze pe radarul avionului, să fie siguri că racheta se duce la acea dronă, să aibă contact vizual ca să fie ei siguri că ce a prins radarul avionului e acea dronă.

Am vorbit azi cu piloții germani implicați în misiune și au zis că e un zgomot radar foarte mare în zona Dobrogea și de la eoliene, și de la altele. Să fie siguri că nu e o eoliană sau o casă sau altceva.

Și de aici e o responsabilitatea grea pe care dânșii o au pentru a trage cu rachete sau cu tunul de bord deasupra României. Nu încerc să-i apăr, dar au o decizie grea de luat. Nu așteaptă nimeni o decizie politică”, a mai explicat Ionuț Moșteanu.

Ministrul a susținut apoi că drona căzută în Vaslui e una de tip Gerbera, pe care armata rusă o folosește pentru a satura antiaeriana ucraineană, astfel încât aceasta să nu mai fie eficientă în fața dronelor cu muniție.

Moșteanu: Rusia nu are curaj să atace NATO

„Și la noi, și în Polonia, Rusia a trimis spre provocare genul ăsta de drone, fără încărcătură, pentru că Rusia știe ce face, nu vrea să atace un stat NATO. Ne provoacă, ne testează timpii și variantele de răspuns cu aceste drone fără încărcătură care arată fix ca o dronă cu. încărcătură.

Eu sunt sigur că Rusia nu are curaj să atace NATO acum. NATO e cea mai mare putere militară a lumii, mult mai puternică decât e Rusia azi. Rusia gâfâie de luni de zile ținând linia frontului în Ucraina. Ucrainenii, eroici și curajoși, își apără fiecare palmă de pământ și țara, cu suport internațional, dar fără niciun soldat străin pe teritoriul Ucrainei. (…) Cum ar putea Rusia să atace NATO, cea mai mare putere militară a lumii, mult mai mare decât Rusia?”, a mai declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru B1 TV.