Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a declarat sâmbătă seară, pentru B1 TV, că drona rușilor care a pătruns în spațiul nostru aerian nu a fost doborâtă de Forțele Române, ci s-a întors în spațiul aerian al Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Ce a spus ministrul Moșteanu despre drona intrată în România

„Mâine (duminică) dimineață va fi o misiune de recunoaștere, un survol în zonă cu elicopterele, pentru a verifica exact dacă o găsim, dar, după toate informațiile vizuale de la fața locului, drona a trecut înapoi în Ucraina”, a declarat Moșteanu.

Întrebat de ce nu sunt gata normele de aplicare la legea care ne permite să doborâm dronele ce intră în spațiul nostru aerian, Ionuț Moșteanu a răspuns: „Normele vor fi aprobate în primul CSAT care urmează să se întâmple, în două săptămâni maxim. Dar Legea 73 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor, deci normele se referă numai la angajarea în cazul aeronavelor cu pilot. Acum, Legea 73, care a trecut cu mult tam-tam în Parlament în primăvară, oferă cadrul legal pentru a angaja împotriva dronelor și asta a fost folosită și azi. Piloții de pe F-16 au avut permisiunea de a angaja, permisiune pe care o dă comandamentul componentei aeriene”.

Întrebat ce s-a întâmplat cu drona, ministrul Apărării a răspuns: „Nu s-a tras asupra ei. Au încercat să angajeze, însă a schimbat direcția, a zburat foarte jos. După toate informațiile pe care le am acum, drona a ieșit din spațiul aerian românesc și a trecut în Ucraina.

Ce a transmis Zelenski despre drona rusă care a intrat în România

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a invocat acest incident într- publicat, sâmbătă seară, pe Facebook: „Astăzi, România a ridicat de la sol avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de circa 50 de minute”.

Și Ministerul român al Apărării a emis un comunicat oficial în care a precizat că: „La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației”.

Ministerul Apărării a mai transmis că: „Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național”.