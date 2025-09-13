B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)

Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 21:49
Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus ministrul Moșteanu despre drona intrată în România
  2. Ce a transmis Zelenski despre drona rusă care a intrat în România

Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a declarat sâmbătă seară, pentru B1 TV, că drona rușilor care a pătruns în spațiul nostru aerian nu a fost doborâtă de Forțele Române, ci s-a întors în spațiul aerian al Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Ce a spus ministrul Moșteanu despre drona intrată în România

„Mâine (duminică) dimineață va fi o misiune de recunoaștere, un survol în zonă cu elicopterele, pentru a verifica exact dacă o găsim, dar, după toate informațiile vizuale de la fața locului, drona a trecut înapoi în Ucraina”, a declarat Moșteanu.

Întrebat de ce nu sunt gata normele de aplicare la legea care ne permite să doborâm dronele ce intră în spațiul nostru aerian, Ionuț Moșteanu a răspuns: „Normele vor fi aprobate în primul CSAT care urmează să se întâmple, în două săptămâni maxim. Dar Legea 73 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor, deci normele se referă numai la angajarea în cazul aeronavelor cu pilot. Acum, Legea 73, care a trecut cu mult tam-tam în Parlament în primăvară, oferă cadrul legal pentru a angaja împotriva dronelor și asta a fost folosită și azi. Piloții de pe F-16 au avut permisiunea de a angaja, permisiune pe care o dă comandamentul componentei aeriene”.

Întrebat ce s-a întâmplat cu drona, ministrul Apărării a răspuns: „Nu s-a tras asupra ei. Au încercat să angajeze, însă a schimbat direcția, a zburat foarte jos. După toate informațiile pe care le am acum, drona a ieșit din spațiul aerian românesc și a trecut în Ucraina.

Ce a transmis Zelenski despre drona rusă care a intrat în România

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a invocat acest incident într-un mesaj publicat, sâmbătă seară, pe Facebook: „Astăzi, România a ridicat de la sol avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de circa 50 de minute”.

Și Ministerul român al Apărării a emis un comunicat oficial în care a precizat că: „La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației”.

Ministerul Apărării a mai transmis că: „Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Eveniment
Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
Eveniment
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
Eveniment
Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
Eveniment
EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
Adolescent de 13 ani, mort în curtea școlii, în timp ce își aștepta mama. Din ce cauză s-a produs tragedia
Eveniment
Adolescent de 13 ani, mort în curtea școlii, în timp ce își aștepta mama. Din ce cauză s-a produs tragedia
Consiliul Județean Ilfov, acțiuni ample de cosire a ambroziei. Ce a transmis instituția
Politică
Consiliul Județean Ilfov, acțiuni ample de cosire a ambroziei. Ce a transmis instituția
Alimente, aparent sănătoase, care pot provoca migrene. Ce trebuie să știi
Eveniment
Alimente, aparent sănătoase, care pot provoca migrene. Ce trebuie să știi
Monica Tatoiu susține că ar fi fost agresată de față cu poliția. Autoritățile au o altă variantă
Eveniment
Monica Tatoiu susține că ar fi fost agresată de față cu poliția. Autoritățile au o altă variantă
Ultima oră
22:34 - Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
21:20 - Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
20:45 - Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)
20:13 - O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
19:52 - Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
19:07 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”
18:58 - Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
18:27 - Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
17:47 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
17:05 - Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu