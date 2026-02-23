Moțiunea simplă formulată de senatorii Opoziției împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va fi dezbătută și votată luni, în plenul Senatului. Documentul vizează „modul defectuos, ideologizat și necoordonat” în care aceasta ar fi reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul – Mercosur.

Despre ce este vorba

Intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune ‘da’ altora și ‘nu’ propriilor cetățeni”, moțiunea este semnată de 43 de senatori din grupurile PACE – Întâi România, AUR și neafiliați. Documentul a fost depus săptămâna trecută, deși anunțul privind inițierea acestuia fusese făcut încă din luna ianuarie, în perioada vacanței parlamentare, scrie Agerpres.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că dezbaterea și votul vor avea loc luni, de la ora 16:00, cu respectarea regulamentului și sub rezerva avizului Comisiei de politică externă, care se va reuni în aceeași zi, la ora 10:30.

Critici dure privind votul pe Acordul UE – Mercosur

În textul moțiunii, semnatarii susțin că decizia ministrului de a susține Acordul UE – Mercosur reprezintă o opțiune politică asumată, cu efecte negative asupra economiei românești.

„Politica externă a României nu este un exercițiu teoretic și nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere. Nu este un seminar, nu este un experiment ideologic și nu este un spațiu în care deciziile pot fi luate fără consecințe. Politica externă produce efecte concrete, directe, asupra economiei naționale, asupra sectoarelor strategice și asupra vieții cetățenilor români. În acest context, responsabilitatea pentru pozițiile exprimate de România în cadrul Uniunii Europene aparține direct și personal ministrului Afacerilor Externe, doamna Oana Țoiu. Nu vorbim despre un funcționar anonim și nici despre o rotiță birocratică, ci despre un decident politic cu mandat deplin, care a avut de ales între ‘da’, ‘nu’ sau ‘ne abținem’. Doamna Țoiu a ales să spună ‘da’ Acordului UE – Mercosur”, se arată în document.

Semnatarii consideră că acordul este „un acord structural asimetric”, care ar favoriza economiile industrializate și ar afecta statele cu sectoare agricole vulnerabile, precum România.

Agricultura, principalul punct sensibil

Potrivit inițiatorilor, fermierii români ar fi expuși unei concurențe neloiale din partea produselor provenite din state care nu respectă aceleași standarde de mediu și siguranță alimentară.

„În timp ce state precum Franța s-au opus, iar Belgia a adoptat o poziție prudentă, România a ales să susțină acordul fără a negocia și fără a utiliza pârghiile politice disponibile. Abținerea României ar fi fost suficientă pentru a bloca adoptarea acordului. Nu este o metaforă și nu este o exagerare. Este o realitate matematică. România a avut o oportunitate reală de influență și a ales să nu o folosească”, mai precizează semnatarii.

Aceștia mai susțin că moțiunea nu vizează persoana ministrului, ci „rolul ei ca ministru și un mod greșit de a face politică externă”.

„România nu are nevoie de miniștri care dau lecții ideologice și transformă politica externă într-un exercițiu de activism. România are nevoie de miniștri care negociază dur, care consultă toate ministerele relevante și care înțeleg că, uneori, a spune ‘nu’ este dovadă de maturitate politică, nu de izolare. (…) Când un ministru ignoră agricultura, nu consultă Guvernul și confundă diplomația cu activismul, Parlamentul României nu are voie să tacă”, se mai arată în moțiune.