Motivarea CCR privind pensiile magistraților. Curtea Constituțională (CCR) a publicat, vineri, motivarea deciziei de neconstituționalitate pentru reforma pensiilor magistraților.

Motivarea deciziei prin care CCR a declarat neconstituțională legea pensiilor speciale ale magistraților arată că judecătorii s-au concentrat aproape exclusiv pe aspectele extrinseci ale sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție. Cum a fost identificată o neconstituționalitate la acest nivel, Curtea nu a mai analizat fondul legii.

Motivarea CCR privind pensiile magistraților. De ce a considerat ICCJ că procedura a fost greșită

Un prim argument al ICCJ a fost acela că nu exista nicio urgență reală pentru ca Guvernul să recurgă la angajarea răspunderii pe această lege. Curtea Constituțională a respins, însă, această critică, apreciind că Executivul a motivat suficient situația: România risca să piardă 869 de milioane de euro din PNRR, bugetul se afla într-o stare dificilă, iar o ordonanță de urgență nu putea fi folosită deoarece nu se pot afecta drepturi fundamentale (cum e dreptul la pensie) prin ordonanță de urgență, potrivit .

Se încalcă principiile securității juridice sau independența justiției?

ICCJ a invocat și încălcarea principiilor securității juridice, al încrederii legitime, al nediscriminării și al independenței justiției.

a respins și aceste obiecții: fluctuațiile legislative sunt inerente și pot fi aplicate dacă urmăresc un scop legitim, iar corecțiile sistemului de pensii, din motive de echitate socială, nu afectează încrederea legitimă.

Legea nu discriminează între mai multe categorii de magistrați, în funcție de momentul în care ies la pensie (înainte sau după adoptarea legii): faptul că, prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile, nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea textelor respective.

Motivarea CCR privind pensiile magistraților. De ce a fost considerat avizul CSM ca fiind solicitat nelegal

Singurul argument acceptat de majoritatea judecătorilor a fost acela referitor la avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Aceștia au considerat că Guvernul a cerut avizul prematur, fără să aștepte finalizarea perioadei de dezbatere publică și a celor 30 de zile prevăzute de lege.

Într-o opinie separată, alți patru judecători au apreciat că Executivul a depus toate diligențele necesare, însă CSM ar fi întârziat procesul, manifestând lipsă de loialitate instituțională.

Ce consecințe are constatarea neconstituționalității

Pentru că o majoritate a considerat acest aspect ca fiind lovit de neconstituționalitate, Curtea a oprit analiza celorlalte argumente și a declarat neconstituțională legea în ansamblul ei.