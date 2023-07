Motivul pentru care copiii nu trebuie să înghită apă din piscine, nici din greșeală / Ce pericole sunt ascunse în ștranduri

Chiar dacă piscinele sunt la mare căutare în zilele călduroase de vară, acestea ascund și câteva pericole, la care părinții trebuie să fie foarte atenți, mai ales dacă merg cu copiii. Cei care nu știu să înoate trebuie să fie supravegheați de părinți continuu, pentru că o secundă de neatenție sau crampele pot fi fatale.

„El are 7 ani iar fratele lui are deja 9 ani. Ştiu să înoate bine şi ştiu unde sunt dar am încredere în ei, sunt independenţi”, spune o mamă.

Întrebată dacă este stresată atunci când merge la piscină cu copiii, aceeași mamă a răspuns: „Nu. Nu sunt stresată dar ştiu că alţi părinţi sunt”.

Copiii nu ar trebui să înghită apă din piscină, nici accidental

Salvamarii sunt de aceeași părere cu mămicile care cred că mersul la piscină trebuie să fie îndrumat de grijă și atenție.

„Atâta timp cât copilaşul nu stie să inoate minimul necesar sau nu este supravegheat exista oricând posibilitatea să se înece. Colegii mei care sunt pe aceste posturi, dau permanent ture pentru a supraveghea toată aria piscinelor”, spune un salvamar.

Cei mai expuşi sunt copiii sub cinci ani, care nu conştientizează pericolul încă, potrivit .

„Copilul trebuie să fie instruit, să ştie cum se numeşte. În conditiile in care s-ar pierde să poată să își spună numele, prenumele, putem chiar sa îi explicăm copilului si să ii arătăm un loc din parc unde, în conditiile in care s-ar pierde prin mulţimea de oameni, să îl putem găsi”, a spus un manager de piscină.

Medicii spun că înghițitul apei din piscine, chiar și accidental, poate contamina cu bacterii care provoacă infecții digestive.

„Contează foarte mult vârsta copilului, cum poate el să reacţioneze. Sunt multe particularităţi: este o zonă aglomerată, este afectat de căldură, îi este un pic rău. Sunt o grămadă de factori care pot duce la un necaz”, a spus Mădălina Vesa, medic pediatru.