Motivul pentru care Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir

Motivul pentru care Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir

Adrian A
26 nov. 2025, 11:05

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a fost unul dintre marii absenți de la înmormântarea legendarului Emeric Ienei. Dumitru Dragomir are o explicație pentru gestul șefului guvernului.

Dezvăluirea lui Mitică Dragomir

La funeraliile lui Ienei au fost prezente personalități politice și sportive, dar și sute de oameni simpli. Cu toții au ales să își arate respectul pentru singurul antrenor român care a adus în țara noastră Cupa Campionilor Europeni, în 1986 cu Steaua.

Au existat și unele absențe de marcă de la înmormântarea legendei fotbalului românesc. Fără îndoială, cea mai de seamă este cea a lui Ilie Bolojan. Cunoscut ca un orădean cu ”acte în regulă”, șeful Guvernului a ales să nu fie prezent la acest eveniment important.

Dumitru Dragomir are o explicație.

Cred că nici nu l-a suferit pentru că Ienei era o personalitate în Oradea. Nu-l înghițea. Când ai succes, crezi că te iubește lumea? Te citește, dar nu te iubește.

Așa cum…eu sunt o persoană publică. Oriunde mă duc, dacă mă duc și la New York, nu există să intru în două – trei restaurante să nu mă cunoască cineva. Ai înțeles? Tu crezi că ăia mă iubesc? Câți mă înjură, mă, fratele meu. Dar cine nu se adaptează, ăla e prost. Eu, de exemplu, m-am adaptat și la comuniști, și la capitaliști, chiar dacă nu mi-au plăcut nici unii, nici alții.”, a spus Dumitru Dragomir, în emisiunea Profețiile lui Mitică de la Fanatik.

Legendarul antrenor Emeric Ienei a murit pe 5 noiembrie, iar trei zile mai târziu a fost condus pe ultimul drum de sute de oameni. Ienei fost înmormântat cu onoruri militare la cimitirul ”Rulikowski” din Oradea.

