Se cere arestarea de urgență a lui Călin Georgescu. Deputatul PNL, , a depus o plângere penală la Parchetul General, după ce Georgescu a executat din nou salutul legionar. Muraru cere nu doar anchetarea faptelor, ci și înlocuirea controlului judiciar cu măsura arestării preventive, având în vedere că Georgescu are deja un dosar pentru promovarea legionarilor.

Fostul prezidențiabil Călin Georgescu a mers, recent, la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea. La ieșirea din lăcașul de cult, mai mulți oameni îl așteptau în curte, iar de pe scările bisericii, Georgescu a făcut iar salutul .

Ce a spus Alexandru Muraru despre salutul legionar al lui Călin Georgescu

„În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România.

Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice. Vorbim despre un individ trimis deja în judecată nu doar pentru propagandă legionară, ci și pentru fapte de o gravitate excepțională, anume complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite.

Fiecare zi în care Călin Georgescu își bate joc de justiție, transformând obligațiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului. Plimbările sale pe la poliție și biserici au devenit pretexte pentru a-și ralia susținătorii și pentru a testa limitele legii și ale răbdării noastre.

DESTUL!”, a spus Muraru.

De ce a cerut Alexandru Muraru arestarea lui Călin Georgescu

„Din acest motiv, anunț public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci și sesizarea de urgență a instanței în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive.

Locul celor care glorifică o mișcare fascistă ce a ucis, torturat și trădat România este după gratii, nu în spațiul public, de unde continuă să otrăvească minți. Justiția trebuie să acționeze acum, cu fermitate și fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului.

Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale. Partidul Național Liberal va folosi toate pârghiile legale și politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului.”, a mai adăugat Alexandru Muraru.

Ce spun specialiștii despre gestul lui Georgescu

Profesorul Florin Țurcanu, de la Facultatea de Științe Politice, explică:

„Este noul gen de salut de tip fascist camuflat, pe care l-au folosit deja Elon Musk și Steve Bannon în SUA. Este un gest transgresiv, menit sa evoce salutul fascist fără a-l asuma complet.”

Salutul legionar presupune mișcarea mâinii spre inimă și apoi deasupra capului, cu palma întinsă către cel salutat. Conform unei legende apocrife, este o formă de respect pentru colegul sau cetățeanul de aceeași „origine”.

Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Dosarul a fost trimis în judecată în luna iulie, iar fostul prezidențiabil se află sub control judiciar încă din februarie 2025.