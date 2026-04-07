Motorina s-a ieftinit cu 36 de bani pe litru după reducerea accizei. Începând de marți, 7 aprilie, șoferii din România plătesc mai puțin pentru motorină, după ce a intrat în vigoare ordonanța adoptată de Guvern la finalul săptămânii trecute. Reducerea vine ca urmare a scăderii accizei, ceea ce se reflectă direct în prețul de la pompă.

Concret, motorina este mai ieftină cu 36 de bani pe litru, sumă care include și TVA. Astfel, în unele stații din București, prețul a ajuns la aproximativ 10,13 lei pe litru, conform preţurilor de pe .

Comparativ cu o zi înainte când se vindea în Capitală între 10,29 și 10,51 lei pe litru, astăzi piutem observa o scădere vizibilă imediat după aplicarea măsurii.

Motorina s-a ieftinit. S-a ieftinit și benzina?

Deși ordonanța vizează strict motorina, și benzina a înregistrat o ușoară ajustare de preț, însă nesemnificativă și dependentă de politica fiecărui distribuitor.

În București, benzina standard a ajuns să fie comercializată la circa 9,11 lei pe litru, în scădere marginală față de ziua precedentă, când costa 9,12 lei.

Motorina s-a ieftinit. Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți în România?

Diferențele de preț se mențin la nivel național, iar în anumite zone combustibilul poate fi găsit mai ieftin.

Cea mai mică valoare pentru motorină a fost raportată la o stație din Brăila, unde litrul se vinde cu 10,02 lei. În ceea ce privește benzina, cel mai redus preț este înregistrat în Iernut, județul Mureș, unde aceasta costă 8,92 lei pe litru.

Ce spune Guvernul despre reducerea accizei

Executivul a aprobat, vineri, ordonanța de urgență care prevede atât reducerea accizei la motorina standard, cât și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din sectorul petrolier.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că măsura intră în vigoare imediat și are un impact direct asupra prețurilor:

„Este adoptată Ordonanţa şi va intra în vigoare de marţi, 7 aprilie. Se va aplica reducerea de acciză de 11%, de 36 de bani, la pompă, cu tot cu TVA, va fi activă de marţi. Am ales varianta de a acţiona în zona accizelor tocmai pentru a nu crea situaţii în care, pentru un anumit operator care reduce preţul, să generăm cozi. Trebuie să avem grijă să asigurăm produsul în piaţă şi să ţinem un echilibru.”

Ce alte măsuri pentru carburanți sunt deja în vigoare

Autoritățile susțin că reducerea accizei face parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin pentru economie, în special pentru transportatori și agricultură.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că există deja facilități importante pentru aceste sectoare:

„Aş enumera lucrurile esenţiale care s-au produs până acum: de aproape 2 săptămâni este în vigoare, pentru tot anul, programul pentru transportatori. Eu au o deducere de aproape 85 de bani, este cea mai mare de până acum. Programul pentru acciza din Agricultură a fost, de asemenea, adoptat”.