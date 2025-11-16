B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 16:56
Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Unde s-a blocat proiectul de lege
Pensionarii speciali din Ministerul Apărării, dar nu numai, ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cuprins
  1. Unde s-a blocat proiectul privind locuințele de serviciu ale pensionarilor speciali
  2. Ce prevede proiectul de lege privind locuințele de serviciu

Sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea rămâne fără locuințe de serviciu pentru care în prezent plătesc chirii modice. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de Ministerul Justiției.

Unde s-a blocat proiectul privind locuințele de serviciu ale pensionarilor speciali

Proiectul de lege a intrat pe circuitul avizării, dar s-a blocat la Ministerul Apărării, unde sunt cei mai mulți pensionari speciali cu locuințe de serviciu, informează G4Media, care citează mai multe surse.

Ministerul Apărării ar dori înființarea unui grup de lucru care să dezbată subiectul. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie aprobat de Guvern, apoi votat de Parlament.

În prezent, de exemplu, pensionarii speciali din Ministerul Justiției plătesc maxim 200 de lei lunar chirie pentru locuințele de serviciu, spun sursele G4Media.

Ce prevede proiectul de lege privind locuințele de serviciu

Potrivit proiectului de lege, „Contractul de închiriere a locuinţelor de serviciu încetează la data eliberării din funcţie, inclusiv prin pensionare, a titularului”.

Contractele de închiriere a locuinţelor de serviciu în curs urmează a înceta în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii; în același termen, titularii contractelor, indiferent de calitatea acestora, sunt obligaţi să le elibereze.

În prezent, potrivit Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, locuinţa de serviciu este locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă.

Prin urmare, nu există niciun motiv pentru continuarea contractului de închiriere după încetarea raporturilor de muncă/serviciu, din orice motiv, inclusiv prin pensionare.

