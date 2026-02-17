Creșterea semnificativă a costului vieții din Spania îi determină pe tot mai mulți români stabiliți acolo să ia în calcul întoarcerea în România. În trecut, plecarea în străinătate era asociată cu siguranța financiară și cu oportunități mai bune. Astăzi, pentru unii români, realitatea este cu totul diferită. tot mai mari și presiunea financiară constantă îi fac să își reevalueze alegerile.

În acest context, România începe să redevină o opțiune tot mai atractivă. Stabilitatea, costurile mai ușor de gestionat și, mai ales, sprijinul familiei sunt motive puternice care înclină balanța. Dorul de casă și nevoia de echilibru cântăresc tot mai mult în decizia multora.

De ce nu mai este Spania țara tuturor oportunităților pentru unii români

Tot mai mulți români stabiliți în Spania se gândesc serios la revenirea în România. Motivul principal este creșterea accelerată a costului vieții din ultimii ani. Un material publicat de scoate la iveală realitatea trăită de trei familii de români din Ciudad Real. Pentru acestea, traiul în străinătate nu mai aduce siguranța și avantajele de altădată.

Larisa, Simona și Claudia spun că, în ciuda anilor petrecuți acolo, cheltuielile au devenit tot mai greu de susținut, iar stabilitatea financiară pare tot mai departe. „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii, ca să nu mai vorbim de cumpărarea unei case”, mărturisesc ele.

Larisa Mihaela Zugravu a ajuns în Spania în 2004, cu speranța unui viitor mai bun. Soțul ei își găsise deja acolo un loc de muncă și o locuință. A pornit la drum cu autobuzul, ajutată de banii trimiși de acesta, însă primele impresii au fost surprinzătoare. Își amintește că a ajuns în timpul sărbătorii Pandorga și a fost uimită de imaginile de pe străzi.

De-a lungul anilor, a lucrat în ospitalitate. A urmat și un curs pentru îngrijirea persoanelor dependente, încercând să își creeze mai multe oportunități. Spune că a avut norocul să întâlnească oameni care au ajutat-o să își rezolve actele și să se angajeze, însă drumul nu a fost lipsit de sacrificii. La un moment dat, a fost nevoită să renunțe la studii pentru a-și putea construi o viață în Spania. În acea perioadă, România nu îi oferea perspectiva unui viitor sigur.

Ce îi face pe români să renunțe la viața construită în Spania

Gândul întoarcerii în România devine tot mai prezent pentru familia Larisei, după peste două decenii trăite în Spania. Deși au un loc de muncă și o viață stabilă la prima vedere, realitatea financiară este tot mai apăsătoare. Salariile nu mai acoperă cheltuielile așa cum o făceau odinioară, iar visul de s-a transformat într-o luptă pentru a face față costurilor de zi cu zi.

Larisa spune că au plecat cu speranța unui trai mai bun, dar astăzi simte că muncesc doar pentru a supraviețui. În aceste condiții, ideea revenirii acasă prinde tot mai mult contur, mai ales că în România ar avea sprijinul familiei și un punct de plecare mai sigur.

La aceleași concluzii au ajuns și prietenele ei, Simona Burbulea și Claudia Barbulea, care discută frecvent despre plecare. Simona, stabilită de 15 ani în Spania, spune fără ezitare că ea și familia ei intenționează să revină în România în viitorul apropiat.

„Totul este foarte scump, atât aici, cât și acolo, doar că în România salariile sunt mici; cu toate acestea, soțul meu crede că acolo i-ar merge mai bine din punct de vedere profesional. Amândoi suntem liber profesioniști, soțul meu are o mică firmă de construcții și instalații electrice, iar eu lucrez într-o agenție de consultanță. Cu siguranță el va găsi foarte ușor de lucru, deoarece există o mare cerere de electricieni și instalatori, de fiecare dată când plecăm în vacanță îl sună pentru ceva. Mie îmi va fi mai greu. Legile sunt puțin diferite, trebuie să mă pun la curent. Am terminat facultatea de asistență socială, care nu are nimic de-a face cu ceea ce fac acum, va trebui să o iau de la capăt”, a declarat ea.