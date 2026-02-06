România riscă să rămână fără o parte importantă din străină, exact într-un moment în care alte țări europene accelerează integrarea acestor angajați.

Spania se pregătește să legalizeze peste 500.000 de persoane și să le ofere stabilitate pe termen lung. În schimb, la noi, birocrația sufocantă și legislația rigidă îi împing pe muncitori să caute oportunități în Vest.

De ce pierde România muncitorii, în timp ce Spania îi păstrează

Diferențele dintre abordarea României și cea a Spania devin tot mai evidente. Potrivit unui comunicat transmis de Agerpres, autoritățile spaniole pregătesc legalizarea a peste 500.000 de . Acestora li se oferă stabilitate și șanse reale de integrare. În același timp, România rămâne blocată într-un sistem rigid, dominat de amenzi și constrângeri.

Romulus Badea, președintele Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, spune clar că statul român repetă un model greșit.

„În loc să atragă şi să păstreze resursele, ia măsuri prin care le pierde. Statul român consideră că totul se rezolvă cu amenzi şi constrângeri, într-o economie care se schimbă rapid. Nouă ni se aplică sancţiuni pentru că muncitorii pleacă în Vest, în condiţiile în care aducerea lor în România este extrem de birocratică, durează mult, iar dacă ajung în ilegalitate, de multe ori din necunoaşterea procedurilor de imigrare, nu există nicio formă de amnistie pentru ei. Există doar repatrierea. Între timp, Spania oferă amnistie pentru 500.000 de oameni. De ce ar mai rămâne aici? Spuneam încă din primăvara anului 2025 că România ar trebui să ofere amnistie străinilor care doresc să muncească, dar se află în ilegalitate. Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii. Spania nu a pierdut timpul”, a transmis Romulus Badea, preşedintele .

În loc să recunoască realitatea europeană și să construiască un sistem care să îi încurajeze pe muncitori să rămână, autoritățile aleg varianta comodă. Îi sancționează pe recrutori pentru plecarea angajaților.

Cine profită de forța de muncă pe care România o alungă

Tot mai mulți muncitori străini aleg să plece din România. Aceștia sunt împinși de un sistem construit pe pedepse și blocaje birocratice. Spania, Italia și Portugalia au introdus politici de amnistie și oferă garanția intrării în legalitate pentru zeci de mii de oameni. În schimb, autoritățile române continuă să răspundă cu amenințări și restricții.

„În aceste condiţii, muncitorii străini nu mai sunt descurajaţi de riscul ilegalităţii, pentru că ştiu că alte state le vor oferi acte”, se precizează în comunicat.

Rezultatul este simplu. Eforturile agențiilor sunt irosite, iar România ajunge să piardă o resursă aflată deja pe teritoriul său, doar pentru că refuză să îi ofere un statut legal.

„Muncitori care au devenit ilegali din cauze strict birocratice nu au nicio cale de reintrare în legalitate aici, dar pot merge fără probleme în Spania pentru a-şi face actele şi a munci acolo. Este ca şi cum ai avea o maşină bună în curte, dar fără plăcuţe. În loc să o înmatriculezi, o dai la fier vechi şi aştepţi să cumperi alta mai târziu. Atâta timp cât refuză o lege a amnistiei şi nu îşi urmăreşte interesul economic, va continua să piardă oameni, bani şi competitivitate, în timp ce alte state europene câştigă exact din ceea ce noi alungăm”, a adăugat Romulus Badea.