Acasa » Eveniment » Mureș: Polițist lovit în cap în timpul unei intervenții. Agresorul a fost împușcat în picior

Mureș: Polițist lovit în cap în timpul unei intervenții. Agresorul a fost împușcat în picior

Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 08:32
Mureș: Polițist lovit în cap în timpul unei intervenții. Agresorul a fost împușcat în picior
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un polițist a fost lovit în cap în timpul intervenției la un scandal izbucnit în comuna mureșeană Vătava. În acest context, s-a făcut uz de armă, agresorul fiind împușcat. Și polițistul, și agresorul au ajuns la spital. Agenții cercetează acum cazul.

Un conflict a degenerat după intervenția poliției

Joi, agenții Secției 6 Poliție Rurală Brâncovenești au fost alertați prin 112 că într-o locuință din Vătava are loc un conflict între doi tineri.

„Un echipaj de poliție s-a deplasat de urgență la fața locului, iar, la un moment dat, unul dintre polițiști, în timp ce lua măsurile de aplanare care se impuneau la acel moment, a fost lovit cu un obiect contondent în zona capului de către o altă persoană aflată la fața locului, un tânăr de 22 de ani”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

În aceste condiții a fost nevoie de folosirea armei, agresorul fiind împușcat în picior.

Polițistul a fost transportat la spital cu o ambulanță SMURD, iar agresorul a ajuns tot la spital cu un elicopter SMURD.

Polițiștii fac acum cercetări pentru ultraj, dar anchetează și împrejurările în care a fost folosită arma.

