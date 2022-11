Mutarea de la oraș la sat, dincolo de imaginea idilică. Sfaturile de aur ale unei românce: „Din ce vor face bani pentru a trăi viața pe care și-o doresc”

Mii de români au dat în ultimul an . Este însă o tendință la nivel european care a luat avânt când ne-am trezit blocați în case. Dacă inițial cei interesați se orientau spre locuințe aflate la periferia orașelor, creșterea prețurilor, dar și posibilitatea de a lucra de acasă, i-au convins să meargă și mai departe.

Totodată, motivele pentru care unii amână decizia de a se muta la țară sunt legate de educația copiilor și dependența de anumite școli din orașele în care locuiesc, dar și grijile legate de venituri, în cazul în care renunță la serviciu, potrivit .

Sfaturile de aur ale unei românce pentru cei care visează să se mute la țară

Pentru fiecare persoană, mutarea într-un nou loc de reședință este un eveniment important în viață, care este asociat cu schimbări cardinale.

O româncă le dă sfaturi celor care își fac astfel de planuri, după ce a trecut la rândul ei prin asta, după cum a scris pe

„Mulți dintre noi ne mutăm la țară sau visăm la momentul în care o vom face. Unii își vor permite să practice de la distanța sau parțial remote meseria care le aduce un venit iar alții își doresc (sau știu că nu exista prima alternativa) o rupere totală și, pe lângă alte întrebări legate de perioada specifica în care se află, unde duc copiii la scoală, cât de apropiat și accesibil este medicul etc, se întreabă din ce vor face bani pentru a trăi viața mai liniștită pe care și-o doresc.

Varianta cea mai la îndemână pentru mulți dintre noi poate să fie o casă sau cameră de închiriat. Noi am terminat de curând a patra casa în Bertea (Prahova), un sat extraordinar de frumos in care am copilărit dar unde, cel puțin până acum, nu a făcut nimeni turism. Și, din motive personale și profesionale, am bătut mare parte din țara asta și am dormit (sau doar vizitat) case la țară și, cu îngăduință voastră, ne permitem să așternem aici câteva idei, sperăm utile pentru cei care se gândesc la o astfel de afacere. Sau pasiune, depinde de nevoile și dorințele fiecăruia”.

Sfaturi pentru persoanele care se gândesc la o afacere

„Sună și pare idilic și simplu să te ocupi de un astfel de business dar nu este chiar așa. Ok, sigur nu se compară cu zile (sau luni sau ani) nebune cu termene, deadline-uri, presiune și tensiune constantă, cu șefi mai mult sau mai puțin amabili. Dar și drumul acestui business (sau pasiune) are frustrări, constrângeri, așteptări neîmplinite și mici neplăceri.

Așa că pleacă pe drumul acesta doar dacă simți că are o inimă, dacă o vei face strict pentru bani așteaptă-te ca realizările să nu se potrivească cu estimările și poate reconsideri. Cu o casă sau cu zece și probabil nici cu o sută nu te vei îmbogăți ci doar, cel mult, vei reuși să trăiești aproape sau foarte aproape de ceea ce îți dorești de la viață.

Îmi povestea un patron de restaurant că nu înțelege de ce mulți își deschid un restaurant și nu pot răspunde la o întrebare simplă, de ce aș veni la restaurantul tău, ce te diferențiază. Cred că se aplica și la spații de cazare și un exemplu este o casă de tip A, astăzi este un diferențiator, dar fiind relativ ușor de construit și amenajat te poți aștepta să vezi foarte multe în următorii ani.

„Nu poți fi responsabil pentru fericirea tuturor”

Ar fi bine să te gândești de la început ce fel de oaspeți iți dorești și să construiești și amenajezi ca atare. Ți-ai dori să ai oaspeți familii cu copii, cupluri romantice, grupuri de petrecăreți sau montaniarzi, este o alegere pe care trebuie sau ar fi bine să o faci pentru a determina numărul de camere, de băi și, nu în ultimul rând, amplasarea și facilitățile. Poți da și ulterior o direcție dar este mult mai simplu să ți-o asumi de la început.

Oamenii sunt diferiți și așteaptă-te ca unii dintre ei, chiar dacă aparent au aceleași nevoi și așteptări, să fie foarte fericiți și alții foarte nefericiți la tine. Nu poți fi responsabil pentru fericirea tuturor dar la sfârșitul zilei important este să ai conștiința împăcată că ai făcut tot ce ai putut ca oaspetele să fie bine. Nu pentru că va recomanda pe altcineva, ci pentru ca tu să te simți bine cu tine și cu munca ta.

Ești responsabil de binele oaspetelui o perioadă lungă, călătorul a făcut un efort să ajungă la tine, iar destinația este momentul lui de relaxare după multe săptămâni sau luni stresante, nu poți să neglijezi acest moment. Mulți oaspeți vor apela la tine pentru un sfat sau un obiect sau orice și atunci este deja echivalentul unei reclamații adresate, într-o lume corporatista, superiorului tău. Trebuie să fii prezent și acolo și să arăți că iți pasa. Arată înțelegere, o faci tot pentru că tu să te simți bine cu munca și serviciile tale.

Vei avea oaspeți care nu mai pot ajunge sau trebuie să plece mai devreme, găsește o variantă care să fie ok și pentru ei. Repet, contează pentru oaspetele tău dar contează la fel de mult și pentru tine. Se mai sparge un pahar sau o farfurie sau ceva, acelea sunt lucruri, consumabile și nu au importanță. Importanți sunt oamenii și omenia pe care o văd la tine. Și acordă timp pentru oaspeții tai, sunt puțini cei care și-ar dori să nu aibă absolut deloc o interacțiune cu gazda, vei face turism rural și în general oamenii vor să descopere oameni, eventual și satul în care au venit”.

Cât de importantă este comunitatea

„La sat ai șansa și cumva și datoria să te ajuți cu comunitatea. Vecinii tăi produc ceva ce poate fi util sau important oaspeților tai, fie că vorbești despre produse locale sau mici servicii. Și daca poți să ajuți (măcar puțin) și comunitatea și dai posibilitatea unor oameni să se bucure (dacă vor) de lucruri simple sau produse sănătoase nu ezita să o faci.

Nu în ultimul rând, promovarea. Nu este nimic complicat sau savant și nu este neapărat necesar, cred, să angajezi un specialist pentru asta. Un telefon rezonabil este suficient pentru fotografii și încearcă să fii corect și să prezinți transparent casa și facilitățile.

În fond, dacă pentru tine locul acela are o inimă, oriunde ar fi el, într-o stațiune turistică sau într-o pădure la capăt de lume, cu siguranță va trezi interesul cuiva și va fi locul în care își încarcă bateriile sau pe care și-ar dori să îl exploreze. Iar dacă ești un om bun cu siguranță vei fi o gazdă bună”, a scris femeia pe grupul de Facebook